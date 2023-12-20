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На президиуме ЦК КПРФ поддержали кандидатуру Харитонова на выборы президента

20 декабря 2023, 22:37
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

На президиуме ЦК КПРФ поддержали Николая Харитонова в качестве кандидата на президентские выборы от партии, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Кандидатом в президенты от КПРФ станет Николай Харитонов, его кандидатуру поддержали на президиуме ЦК партии. Кандидатура еще будет обсуждаться на пленуме с секретарями первичных отделений накануне съезда, но официально имя станет известно в субботу», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Напомним, президентские выборы в 2024 году будут трёхдневными и пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.


О своём решении баллотироваться в президенты объявил и нынешний глава государства Владимир Путин.

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Страны Евросоюза решили принять участие в операции США в Красном море
20 декабря 2023, 21:54

Фото: iStock/SHansche

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что государства - члены Евросоюза решили принять участие в операции США для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море. Об этом Боррель написал в социальной сети X.
По словам Борреля, безответственные действия хуситов являются угрозой свободы судоходства в Красном море.

Ранее сообщалось, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

Напомним, с момента начала войны между Израилем и Газой хуситы серьёзно решили взяться за проходящие в Красном море суды, которые связаны с еврейским государством.

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Politico: Правозащитные организации призвали США прекратить помощь Израилю
20 декабря 2023, 21:54

Фото: iStock/goglik83

Сразу несколько мировых правозащитных организаций обратились к США с призывом прекратить помощь Израилю, об этом пишет издание Politico, к журналистам которого попало официальное письмо.
В документе, оказавшимся в распоряжении у СМИ, такие организации как Human Rights Watch и Amnesty International обращаются к главе американского оборонного ведомства Ллойду Остину с призывом прекратить спонсировать вооруженную агрессию Израиля, направленную против мирных палестинцев.

«Исполнение закона США касаемо помощи Израилю должно также привести к отказу от оказания некоторой помощи. Несмотря на хорошо задокументированные и заслуживающие доверия обвинения в жестоком нарушении прав человека подразделениями израильских сил безопасности, получение помощи США не было ограничено ни для какого подразделения»,- приводит Politico выдержку из коллективного письма организаций.

Отмечается, что среди отправителей обращения есть и американские компании, выступающие за защиту прав человека.

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Блинкен высказался о ситуации с арестованными в России американцами
Блинкен: США активно работают над возвращением Гершковича и Уилана из России
20 декабря 2023, 20:44

Фото: iStock/rarrarorro

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США очень активно работают над возвращением из РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции по итогам года, трансляция доступна на сайте Госдепартамента.
Напомним, Эван Гершкович был задержан в конце марта этого года в Екатеринбурге. Ему предъявляется обвинение по статье о шпионаже. Пола Уилана осудили в РФ по аналогичной статье в 2020 году.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джозефа Байдена освободила близкого соратника Николаса Мадуро в обмен на американских заключённых. По информации СМИ, на свободу выпустили венесуэльского дипломата Алекса Сааба. В обмен на него, Венесуэла отпустила не менее десяти граждан Соединённых Штатов.

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В японском посольстве объявили о будущем курсе отношений с Россией
Посольство Японии: Страна придерживается мирного курса отношений с Россией
20 декабря 2023, 20:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Токио придерживается мирного курса и рассчитывает на переговоры с Москвой, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на представителей посольства Японии.
«В связи с агрессией России против Украины японо-российские отношения находятся в сложной ситуации, и, к сожалению, в настоящее время мы не в том положении, чтобы сказать что-либо конкретное по поводу переговоров по мирному договору, но правительство Японии придерживалось и будет придерживаться курса на заключение мирного договора путем решения территориальной проблемы», - прокомментировали ситуацию представители дипломатического ведомства.

За комментариев в посольство журналисты обратились после заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что все территориальные споры России ​с ​другими странами, в том числе с Японией, можно считать закрытыми.

В японском ​дипведомстве также подчеркнули, что свою позицию они неоднократно пытались донести до российской стороны, в том числе, после заявления главы российского МИД.

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Блинкен заявил, что у США есть четкий план будущего развития Украины
Блинкен: у США есть четкий план развития Украины без текущего финансирования
20 декабря 2023, 20:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона имеется четкий план развития Украины без текущего финансирования. Слова Блинкена приводит РИА Новости.
Госсекретарь США отметил, что Вашингтону и его союзникам необходимо оказать помощь Киеву в преодолении тяжелой зимы, весны и лета. После чего украинское государство будет способность обрести экономическую, военную и демократическую стабильность.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет «безвозвратно испорчен», если Украина потерпит поражение, а конфликт в секторе Газа сохранится. Боррель призвал государства Европы «засучить рукава» для избежания подобных исходов.

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#евросоюз
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Посол РФ в Британии оценил возможное возрождение отношений Москвы и Лондона
Келин: возобновление отношений России и Великобритании будет зависеть от Лондона
20 декабря 2023, 20:15

Фото: iStock/ffikretow

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что возобновление отношений России и Великобритании будет зависеть от Лондона. Об этом сообщает TRT.
По словам Келина, Россия внимательно рассмотрит любую инициативу, касающуюся возобновления отношений между государствами. Посол отметил, что если Британия решила окончательно завершить отношения, то пусть так и будет. Келин подчеркнул, что британские власти разорвали не только политические связи с Москвой, но и гуманитарные, а также экономические, что негативно сказывается на экономике самой Великобритании.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ.

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#отношения
#британия
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Военэксперт Дандыкин: «Штаты хотят избавиться от Украины»
20 декабря 2023, 19:44

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что, хоть США и выделяют финансовую помощь Украине, но её недостаточно для хорошей обороноспособности.
«Впечатление, что Штаты хотят избавиться от Украины. Зеленскому дали $200 млн, сумма приличная для самого Зеленского и его челяди, но этого маловато для боеприпасов, когда линия фронта — тысяча километров. А это значит, что Украина постоянно отнимает деньги у США. Американцы послали в Киев своего представителя, который должен оценить обстановку и сказать, чтобы ВСУ ушли в оборону», — прокомментировал ситуацию в беседе с Pravda.Ru Дандыкин.

При этом, отметил специалист, всё, что будут делать ВСУ, находится фактически под контролем ВС РФ, а поэтому украинские войска постоянно будут подвергаться ударам нашей армии. Он отметил, что российские силы уже сейчас наносят ракетные и авиационные удары в глубину обороны противника, уничтожая логистику, штабы, центры управления и т.д.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поделился разговорами с пленными военнослужащими ВСУ для иллюстрации настроений людей со стороны противника.

«Я спрашиваю у хлопчиков, которых мы берём в плен, что, дескать, это ли вам завещали ваши отцы и деды? Я говорю: «Ты за что вообще воюешь?» Отвечает: «Ну, за Украину…» Я — ему: «За какую Украину, это же не спортивная команда!» Это же не так устроено. Поэтому я интересуюсь у пленных, что в их понимании сегодня Украина, ведь киевский режим продал земли страны, не спросив население», — отметил в эфире «Царьграда» Балицкий.

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#вс рф
#спецоперация
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Украина получила от Евросоюза €150 млн на восстановление инфраструктуры
20 декабря 2023, 18:52

Фото: iStock/darkojow

Украинские власти получили от Евросоюза грант на 150 миллионов евро. Об этом сообщили в Минфине Украины.
Отмечается, что деньги от Европейского союза будут направлены на восстановление инфраструктуры, которая была повреждена в ходе боевых действий. В финансовом ведомстве добавили, что следующий транс ожидается в первом квартале следующего года.

Ранее сообщалось, что США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Уточняется, что транш является неким «авансом», входящим в компенсацию Украине с российской стороны.

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#сша
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#евро
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#евросоюз
#украина
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«Просто фантазия»: Американский сенатор оценил главную цель Запада в отношении России
Сенатор Вэнс: Идея отбросить РФ к границам 1991 года – это фантазия Запада
20 декабря 2023, 18:50

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Мечта западных лидеров отбросить Россию к границам 1991 года – это просто фантазия, об этом заявил сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс на своей странице в социальной сети X.
«Фундаментальная проблема войны на Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточных объемах вооружений. Это было тщеславной идеей Запада, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года», - прокомментировал ситуацию Вэнс.

По мнению сенатора, эту идею можно отнести к разряду фантазий, не более. К тому же, он напомнил, что об это западные лидеры начали грезить ещё 18 лет назад.

Главный вопрос, которым задался Вэнс – сколько ещё придётся претерпеть украинскому народу, прежде, чем Запад поймёт, что для сохранения мира необходимы переговоры.

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