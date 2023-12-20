На президиуме ЦК КПРФ поддержали кандидатуру Харитонова на выборы президента

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На президиуме ЦК КПРФ поддержали Николая Харитонова в качестве кандидата на президентские выборы от партии, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Кандидатом в президенты от КПРФ станет Николай Харитонов, его кандидатуру поддержали на президиуме ЦК партии. Кандидатура еще будет обсуждаться на пленуме с секретарями первичных отделений накануне съезда, но официально имя станет известно в субботу», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
Напомним, президентские выборы в 2024 году будут трёхдневными и пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.
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