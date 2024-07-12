В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ

Фото: istockphoto/Zeferli
За период с 6 по 12 июля 2024 в плен сдались 22 солдата Вооруженных сил Украины. Об этом написало МО РФ в своем Telegram-канале.
Помимо этого, потери ВСУ за указанный период составили до 2785 военнослужащих. Российскими военными были уничтожены два танка, в том числе М1А1 «Abrams» американского производства. Девять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Бельгия и другие страны намерены обеспечить Украину боеприпасами для F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Спасибо за желание бить по России: Глава МИД Литвы высказался об ударах по РФ
«Пусть клоун договорится о мире»: украинские блогеры восстали против Зеленского
«Могут наносить удары по любым целям»: На Западе неожиданно высказались о СВО
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Бельгия и другие страны намерены обеспечить Украину боеприпасами для F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Спасибо за желание бить по России: Глава МИД Литвы высказался об ударах по РФ
«Пусть клоун договорится о мире»: украинские блогеры восстали против Зеленского
«Могут наносить удары по любым целям»: На Западе неожиданно высказались о СВО
Дарья Осипова