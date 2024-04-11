Крупнейшая партия Швейцарии призвала власти вернуться к строжайшему нейтралитету

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Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) в своем заявлении призвала к возвращению государства к строгому нейтралитету в конфликтах. Авторы заявления напомнили, что за последние 200 лет Швейцария придерживалась политики нейтралитета — не принимала участия в войнах, а также не вступала в военные и политические союзы. Заявление было сделано в четверг, 11 апреля.
«Постепенный выход из нейтралитета представляет собой угрозу внутренней и внешней безопасности Швейцарии. Тем более непонятны целенаправленные попытки подорвать нейтралитет: сближение с НАТО, одностороннее принятие санкций ЕС... Результат этой неустойчивой внешней политики — Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство и, следовательно, больше не пользуется доверием всех сторон конфликта», — утруждают депутаты.Парламентарии указали, что Швейцарии необходимо отказаться от всех санкций, которые не были приняты Советом безопасности ООН.
Напомним, Швейцария присоединилась к большинству санкций Европы в отношении РФ с 24 февраля 2022 года. Стоит отметить, государство не входит в состав Евросоюза и НАТО.
Ранее в Кремле прокомментировали заявления МИД Швейцарии по саммиту по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак