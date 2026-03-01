Ракета упала на место отдыха российских туристов в Дубае
Обломки иранской ракеты упали на искусственный остров «Пальма Джумейра» в Дубае, где отдыхают российские туристы. Об этом 28 февраля сообщил телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm. Столб дыма, поднявшийся над местом падения ракеты, очевидцы видели за несколько километров, они также слышали громкие звуки. Позже в сети появились кадры с последствиями: на территории одного из корпусов здания вспыхнул пожар.
Ранее местное агентство Fars заявило, что целью ракетного удара Ирана в Дубае была штаб-квартира Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.
До этого сообщалось, что иранскую ракету сбили над пятизвездочным отелем Al Raha Beach Resort & Spa с российскими туристами в Абу-Даби.
