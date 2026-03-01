Путин выразил Пезешкиану соболезнования после смерти Хаменеи
Президент России Владимир Путин направил своему коллеге из Ирана Масуду Пезешкиану телеграмму с глубокими соболезнованиями в связи с гибелью Верховного руководителя Ирана Али Хаменеи и членов его семьи. Об этом сообщили в Кремле.
Ранее иранское государственное телевидение заявило, что Хаменеи погиб в результате ударов Израиля и США. Агентство Tasnim уточняло, что его убили в своём офисе в субботу утром.
«Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права», — говорится в телеграмме.В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщалось о разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ Иран произвёл ракетные удары по территории Израиля, а также по военным объектам США в ближневосточном регионе.