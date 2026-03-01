Путин выразил Пезешкиану соболезнования после смерти Хаменеи

01 марта 2026, 13:44

Путин выразил Пезешкиану свои соболезнования после убийства Хаменеи

Владимир Путин и Али Хаменеи (Фото: kremlin.ru/)

Президент России Владимир Путин направил своему коллеге из Ирана Масуду Пезешкиану телеграмму с глубокими соболезнованиями в связи с гибелью Верховного руководителя Ирана Али Хаменеи и членов его семьи. Об этом сообщили в Кремле.





Ранее иранское государственное телевидение заявило, что Хаменеи погиб в результате ударов Израиля и США. Агентство Tasnim уточняло, что его убили в своём офисе в субботу утром.





«Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права», — говорится в телеграмме.