Кубинские власти заявили о готовности защищаться «до последней капли крови»
Диас-Канель: Куба готова защищаться до последнего
Президент Кубы Мигель Диас‑Канель заявил в соцсети X, что страна уже 66 лет подвергается атакам со стороны США и готова отстаивать свою независимость «до последней капли крови».
Так он отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не будет получать американские деньги и нефть. В интервью радиоведущему Хью Хьюитту Трамп также отметил, что островное государство находится «в большой беде» и «держится на волоске».
«Куба не нападает (...) Она не представляет угрозы», — отметил Диас‑Канель.
Ранее американский лидер говорил и о Венесуэле, утверждая, что ей больше не требуются услуги по защите со стороны Кубы, поскольку теперь этим занимаются США.