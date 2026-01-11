Кубинские власти заявили о готовности защищаться «до последней капли крови»

11 января 2026, 19:33

Диас-Канель: Куба готова защищаться до последнего

Фото: istockphoto/MaboHH

Президент Кубы Мигель Диас‑Канель заявил в соцсети X, что страна уже 66 лет подвергается атакам со стороны США и готова отстаивать свою независимость «до последней капли крови».





Так он отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не будет получать американские деньги и нефть. В интервью радиоведущему Хью Хьюитту Трамп также отметил, что островное государство находится «в большой беде» и «держится на волоске».





«Куба не нападает (...) Она не представляет угрозы», — отметил Диас‑Канель.