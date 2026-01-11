Трамп: теперь Венесуэлу защищают США, а не Куба
Венесуэла больше не нуждается в услугах по защите от Кубы, так как теперь этим занимаются США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Он также отметил, что Куба больше не будет получать деньги и нефть из Венесуэлы. Американский лидер призвал местные власти заключить сделку, «пока не стало слишком поздно».
«Венесуэла больше не нуждается в защите от бандитов и вымогателей, которые столько лет держали ее в заложниках. Венесуэлу теперь защищают США», — написал Трамп.Ранее он заявил о готовности Вашингтона продавать нефть Москве и Пекину. Позже в России ответили на это предложение.