Трамп нашел кандидата на пост президента Кубы

Трамп назвал отличной идею назначения Рубио президентом Кубы
Американский президент Дональд Трамп назвал отличной идею назначения госсекретаря Марко Рубио президентом Кубы.
Так он прокомментировал пост одного из пользователей социальной сети Truth Social, который написал, что главой островного государства станет действующий руководитель главного ведомства внешней политики США.
«Отличная идея!» — оценил Трамп.Ранее он заявлял, что Венесуэла больше не нуждается в услугах по защите от Кубы, так как теперь этим занимаются США. Он также отметил, что островное государство больше не будет получать деньги и нефть из южноамериканской страны.