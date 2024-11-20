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Курьёз в эфире: президент США стал «бен Ладеном»

Телеведущая в Бразилии оговорилась в прямом эфире, назвав Байдена «бен Ладеном»
Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Бразильская телеведущая Ана Мария Брага оговорилась в эфире, комментируя протокольные мероприятия саммита G20 в Рио-де-Жанейро, и назвала президента США Джо Байдена «бен Ладеном».
Она описывала фотографии лидеров, отметив «нежное рукопожатие с бен Ладеном из США».

Коллега журналистки сразу исправил её, после чего оба рассмеялись и пошутили о сложностях работы в ранних эфирах. Инцидент произошёл во время трансляции с саммита «Большой двадцатки».



Ранее сообщалось, что лидеры стран G20, собравшиеся на саммите в Бразилии, парализованы страхом после победы Дональда Трампа на выборах президента США, но, вопреки ожиданиям, не стали обсуждать или как-либо упоминать его.


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Макрон призвал Путина к деэскалации конфликта на Украине на саммите G20
20 ноября 2024, 05:15

Эмманюэль Макрон (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, призвал Россию к участию в «коллективной деэскалации» конфликта на Украине, передает РИА Новости.
«Я призываю президента Владимира Путина к здравому смыслу и к выполняемым им обязанностям — соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — заявил Макрон.
Трансляцию его выступления вёл Елисейский дворец.

Во вторник Россия обновила свою ядерную доктрину. В указе президента РФ указано, что массированный взлёт средств воздушно-космического нападения, таких как крылатые ракеты и беспилотники, пересекающих границу РФ, может стать условием для применения ядерного оружия.

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что США не находятся в состоянии войны с Россией.

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Депутат Госдумы раскритиковал заявление Зеленского о «принуждении» РФ к миру
Шеремет: Зеленский продолжает делать абсурдные заявления в адрес России
20 ноября 2024, 03:06

Фото: iStock/sandsun

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал абсурдом заявление Владимира Зеленского о необходимости принуждения России к «справедливому миру», передает РИА Новости.
Зеленский сделал заявление о «справедливом мире» через силу в своем Telegram-канале, что вызвало резкую реакцию российских политиков.

Шеремет подчеркнул, что подобные высказывания президента Украины не соответствуют реальной ситуации на поле боя.

«Страх и алчность толкают кровавого самозванца Зеленского продолжать трясти бумажной булавой, делая абсурдные и грозные заявления в адрес России, озвучивая нереалистичные планы», — заявил Шеремет.
По его словам, Зеленский, как военный преступник и террорист, в конечном итоге понесет ответственность за свои действия.

В Кремле 15 ноября напомнили, что Россия неоднократно выражала готовность к переговорам. Президент Владимир Путин летом выступал с мирными инициативами, однако в Москве считают режим Зеленского нелегитимным и предостерегают западных партнеров от поддержки ультимативных заявлений Киева.


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США подтвердили удар американскими дальнобойными ракетами по России
CNN: США подтвердили использование ATACMS для удара по Брянской области
20 ноября 2024, 01:42

Фото: iStock/rarrarorro

Два американских чиновника подтвердили использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для удара по оружейному арсеналу в Брянской области, сообщает телеканал CNN.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский отказался подтвердить факт применения ракет ATACMS в Брянской области.

По данным CNN, речь идет о ракетах американского производства, которые использовались для точечного удара по российскому военному объекту.

Уточняется, что атака была произведена в 1000-й день боевых действий на Украине.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в ночь с 19 на 20 ноября силы ПВО РФ уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа.

Американские СМИ поделились информацией о количестве ракет ATACMS в распоряжении Украины.

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#сша
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Решение президента Бразилии по Украине вызвало критику Запада
Президент Бразилии принял коммюнике G20 без обсуждения Украины
20 ноября 2024, 01:38

Фото: iStock/AlexLMX

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вызвал недовольство представителей европейских стран своим решением досрочно завершить переговоры на саммите G20 и утвердить итоговое коммюнике, не уделяя много времени обсуждению конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Коммюнике обычно публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник — в тот момент лидеров Франции, Германии и Соединенных Штатов не было в комнате», — пояснили свою причину для недовольства дипломаты.
По информации Reuters, текст был принят во время завершающего пленарного заседания в понедельник, когда лидеры Франции, Германии и США отсутствовали.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил неудовлетворение таким шагом, заявив, что документ мог быть более откровенным в отношении роли России в конфликте. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что разногласия по тексту отражают перемены в мировом порядке.

Бразильские дипломаты пояснили, что спешка с утверждением итогового документа была вызвана стремлением завершить саммит с коммюнике, несмотря на просьбы европейцев о более жестких формулировках.

Саммит проходил в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября, а российскую делегацию на нем возглавлял глава МИД Сергей Лавров.

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#сша
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#g20
#саммит
#макрон
#переговоры
#олаф бразилия
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Американские ​СМИ сообщили о количестве ракет ATACMS в распоряжении Украины
Times: у Киева есть порядка 50 американских ракет ATACMS
20 ноября 2024, 01:00

Фото: iStock/bpawesome

У Киева есть около 50 американских ракет ATACMS, сообщила Британская газета Times.
Точное количество официально не раскрыто, но эксперты полагают, что их запас ограничен. При этом пусковых установок у украинской стороны достаточно, однако ракеты остаются в дефиците из-за ограниченных поставок.

Ранее политический аналитик Николай Стариков напомнил об одном из важных условий применения Россией ядерного оружия, которое заключается в запуске баллистических ракет по ее территории.

В МИД РФ отмечали, что Россия уже прочла статьи в СМИ о решении Вашингтона разрешить Киеву пользоваться ракетами, но официального подтверждения этой информации от Белого Дома не было.

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#вооружения
#ракеты
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Пентагон заявил об отсутствии войны с РФ на фоне ядерных угроз
Пентагон: мы не воюем с Россией, но эскалация конфликта на совести Москвы
19 ноября 2024, 23:33

Фото: iStock/vadimrysev

Сабрина Сингх, заместитель официального представителя Пентагона, на брифинге на вопрос о переменах в политике РФ по ядерному оружию заявила, что США не находятся в состоянии войны с Россией.
«Позвольте мне прояснить: мы не находимся в состоянии войны с Россией», — подчеркнула она.
Тем не менее Сингх обвинила Москву в эскалации конфликта вокруг Украины.

Во вторник опубликовали указ президента РФ Владимира Путина, определяющий основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе указано, что массированный взлет средств воздушно-космического нападения, таких как крылатые ракеты и беспилотники, пересекающие границу России, может стать условием для применения ядерного оружия.

Накануне The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по России.

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#сша
#указ
#ракеты
#рф
#пентагон
#конфликт
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Нетаньяху объявил награду в 5 млн долларов за освобожденного заложника из Газы
19 ноября 2024, 22:55

Фото: iStock/mercava

Премьер-министр Израиля объявил награду в 5 миллионов долларов тому, кто освободит и вернет домой хотя бы одного заложника из сектора Газа. Об этом он заявил во время визита в палестинский анклав. По его словам, вместе с деньгами Израиль обязуется дать возможность безопасно покинуть сектор Газа.
«Я обращаюсь к тем, кто хочет выйти из этой ситуации. Тот, кто приведет нам заложника, сможет безопасно покинуть сектор со своей семьей. Мы также дадим в обмен пять миллионов долларов. Выбирайте, выбор за вами», — пояснил он.
Ранее издание Israel Hayom писало, что на данный момент лишь около половины от общего числа заложников, удерживаемых с октября прошлого года палестинским движением ХАМАС на территории сектора Газа, до сих пор живы. По информации издания, сейчас в плену палестинских боевиков находится 51 человек, все остальные уже мертвы, хотя официально об их гибели не сообщалось.

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#израиль
#палестина
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В США оправдали женщину, 16 лет назад приговоренную к казни за убийство дочери
19 ноября 2024, 22:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В США суд штата Техас оправдал 55-летнюю Мелиссу Лусио, которую 16 лет назад приговорили к казни. Об этом сообщает The Washington Post. Все эти годы, как отмечается, адвокаты доказывали, что женщина невиновна.
По данным издания, в 2007 году двухлетняя дочь Лусио попала в больницу с ушибами и переломом руки. Ребенок уже не дышал, и врачи не смогли ее спасти. Мать заявила, что девочка упала с лестницы, но правоохранители стали подозревать, что она била дочь. После долгих часов на допросе Лусио признала вину, но вскоре отказалась от своих слов.

Все эти 16 лет адвокаты доказывали, что Лусио невиновна, приговор основывается на ложных показаниях, а экспертиза опиралась на ненаучные методы.

Окружной судья постановил, что следствие специально утаило те улики, которые указывали на то, что девочка действительно упала с лестницы. В итоге он признал женщину невиновной и рекомендовал отменить приговор о смертной казни. Окончательное решение должен принять апелляционный суд.

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В Британии заявили о поддержке Киева несмотря на новую ядерную доктрину РФ
Премьер Британии Стармер: изменение ядерной доктрины РФ не задержит помощь Киеву
19 ноября 2024, 22:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Обновление ядерной доктрины России не остановит Британию от продолжения военной помощи Украины. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер на пресс-конференции по итогам саммита G20, сообщает Sky News. Лондон также назвал риторику Москвы безответственной.
«Россия выступает с безответственной риторикой, но это не помешает нам поддерживать Украину», — сказал он.
Стармер добавил, что Киев должен получать все, о чем попросит, столько времени, сколько нужно для победы в конфликте.

Ранее Стармер заявлял, что не собирается разговаривать с президентом России Владимиром Путиным после того, как стало известно о состоявшемся телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским лидером, сказав, что звонок немецкого лидера — его дело.

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