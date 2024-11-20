Курьёз в эфире: президент США стал «бен Ладеном»

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Бразильская телеведущая Ана Мария Брага оговорилась в эфире, комментируя протокольные мероприятия саммита G20 в Рио-де-Жанейро, и назвала президента США Джо Байдена «бен Ладеном».
Она описывала фотографии лидеров, отметив «нежное рукопожатие с бен Ладеном из США».
Коллега журналистки сразу исправил её, после чего оба рассмеялись и пошутили о сложностях работы в ранних эфирах. Инцидент произошёл во время трансляции с саммита «Большой двадцатки».
Ранее сообщалось, что лидеры стран G20, собравшиеся на саммите в Бразилии, парализованы страхом после победы Дональда Трампа на выборах президента США, но, вопреки ожиданиям, не стали обсуждать или как-либо упоминать его.
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Коллега журналистки сразу исправил её, после чего оба рассмеялись и пошутили о сложностях работы в ранних эфирах. Инцидент произошёл во время трансляции с саммита «Большой двадцатки».
Ранее сообщалось, что лидеры стран G20, собравшиеся на саммите в Бразилии, парализованы страхом после победы Дональда Трампа на выборах президента США, но, вопреки ожиданиям, не стали обсуждать или как-либо упоминать его.
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Мария Моисеева