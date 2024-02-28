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«Латвийская диктатура»: Захарова прокомментировала угрозы Риги голосующим на выборах

Захарова: угрозы голосующим на выборах президента РФ – «латвийская диктатура»
28 февраля 2024, 18:15
Фото: iStock/iDymax

Фото: iStock/iDymax

Угрозы Латвии привлекать к ответственности людей, которые собираются участвовать в российских президентских выборах в посольстве РФ – это проявление «латвийской диктатуры». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что власти могут приравнять участие в президентских выборах в посольстве РФ в Риге к поддержке СВО.

Уточним, что в прибалтийской республике действительно действует уголовная ответственность за оправдание российской специальной военной операции на Украине.


По словам Захаровой, такие действия властей страны являются проявлением «латвийской диктатуры».

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«Поставил на место»: В Германии пришли в шок от резкого манёвра Шольца в отношении Макрона
Tagesspiegel: Шольц поставил Макрона на место после слов о ВС НАТО на Украине
28 февраля 2024, 18:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил президента Франции Эммануэля Макрона на место после его слов о военнослужащих НАТО на Украине, об этом пишет немецкое издание Tagesspielgel.
Напомним, Макрон, выступая на конференции в Париже, заявил, что европейские страны обсуждают вопрос об отправке на поля специальной военной операции на Украине военнослужащих из стран Европы и Североатлантического альянса. Шольц же, в ответ на это выступление Макрона, напомнил французскому лидеру, что между странами Европы существуют определённые договорённости, и их военнослужащие никогда официальное не отправятся на Украину.

«До сих пор Макрон и Шольц не вступали в настолько открытую конфронтацию. Следует ожидать раздраженной реакции в правительственных кругах за пределами ведомства федерального канцлера по поводу того, как бесцеремонно Шольц поставил Макрона на место», — пишет автор статьи.

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#европа
#нато
#украина
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В Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко и захвата власти в Белоруссии
VRT: экс-военные и силовики учатся в Польше для госпереворота в Белоруссии
28 февраля 2024, 18:36

Фото: iStock/liaksandr Bukatsich

Представители террористической организации BYPOL, приближенные к белорусской оппозиции, проходят обучение на польских полигонам, чтобы потом осуществить военный переворот в Белоруссии. Об этом сообщает бельгийский телеканал VRT, ссылаясь на лидера организации Александра Азарова.
Он рассказал, что у организации имеется план по свержению президента Белоруссии Александра Лукашенко. В настоящее время члены BYPOL проходят обучение на полигонах в Польше, где их обучают бывшие сотрудники спецназа.

По словам Азарова уже сотни человек прошли такое обучение. Также частью подготовки к госперевороту является организации диверсий на железных дорогах в Белоруссии, которые были реализованы в первые недели проведения Россией спецоперации на Украине.

Уточним, что BYPOL признана Верховным судом Белоруссии террористической организацией в августе 2022 года. Эта группировка была создана в 2020 году на территории Польши бывшими сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии.

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#белоруссия
#польша
#политика
#военные
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Эрдоган предложил провести переговоры России и Украины в Турции
28 февраля 2024, 18:29

Фото: сайт Кремля

Турция вновь готова провести переговоры России и Украины. Об этом заявил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что переговоры можно провести в Стамбуле, как это было ранее.

Эрдоган напомним, что Турция выступает за территориальную целостность Украины и прикладывает все усилия, чтобы защитить права крымских татар. Также он неоднократно заявлял, что турецкая сторона готова содействовать в восстановлении Украины после завершения конфликта.

Вместе с тем, турецкий президент заявил, что доволен мирным планом Зеленского и призвал решать проблемы с помощью переговоров. Для этого он готов предоставить площадку на территории своего государства.

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#турция
#россия
#украина
#переговоры
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Asia Times: НАТО не сможет снарядить войска при войне с Россией
28 февраля 2024, 18:26

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО может столкнуться с проблемами по вопросам нехватки вооружений и экипировки для военных в случае войны с Россией. Об этом пишет Asia Times в статье под заголовком «Действительно ли НАТО готова к войне с Россией?».
«Существенная проблема, с которой столкнется НАТО, заключается не в развертывании имеющихся у нее войск, а в их снабжении», — говорится в материале.

При этом подчеркивается, что поставки Украине техники и боеприпасов наглядно продемонстрировали отсутствия у НАТО запасов и производственных мощностей для обеспечения длительного современного конфликта. Автор полагает, что это связано с давней стратегией военного блока, которая предполагает возможность боевых действий до тех пор, пока есть оружие.

Ранее издание Telegraph писало, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских войск на Украину застало страны Запада врасплох. В статье говорилось, что уже не в первый раз самостоятельный подход Макрона застал врасплох нескольких союзников, включая Великобританию, которая заявила, что не планирует отправлять солдат на помощь Киеву. В НАТО сказали то же самое.

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#макрон
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В Подмосковье стартовали тренировки по безопасности избирателей во время выборов
28 февраля 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Представители около 100 подмосковных территориальных избирательных комиссий приняли участие в тренировке по обеспечению безопасности избирателей во время голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Члены избиркомов, сотрудники полиции и других ведомств учились обеспечивать безопасность при возникновении террористической угрозы во время проведения голосования на выборах президента. Тренировка проходила на смоделированном избирательном участке. Сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, аварийно-спасательных и неотложных служб вместе с членами участкового избиркома отработали алгоритм действий с момента обнаружения похожего на взрывное устройство предмета до завершения работы оперативных служб», – говорится в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.
Там отметили, что подобные тренировки проводятся во всех городских округах Московской области.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – 15, 16 и 17 марта.

К выборам в Подмосковье откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Отдать голос можно не только по месту жительства, но и там, где удобно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

Также жители Подмосковья смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ.

С 17 февраля до 7 марта проходит адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании. К этой работе подключены более 15 тыс информаторов-членов избирательных комиссий.

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#мособлизбирком
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#россия
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#подмосковье
#голосование
#безопасность
#тренировки
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Песков прокомментировал заявление о «нейтрализации» Калининграда
Песков: Калининград всегда будет российским регионом
28 февраля 2024, 17:43

Фото: iStock/Mikhail Sedov

Россия будет принимать дополнительные меры безопасности на фоне нарастающей угрозы со стороны НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, в случае вступления России в прямое столкновение с НАТО.

Песков, комментируя это заявление, сообщил, что сейчас действительно идёт активное расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры Альянса в сторону российских границ и враждебная риторика со стороны страны НАТО. Всё это даёт основания России обеспокоиться и принять меры для обеспечения дополнительной безопасности.

Вместе с тем он подчеркнул, что Калининградская область всегда будет российским регионом.

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#калининград
#дмитрий песков
#россия
#кремль
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Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития России
28 февраля 2024, 17:13

Фото: сайт Кремля

Новая стратегия научно-технологического развития страны утверждена указом президента России Владимиром Путиным. Текс документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Глава государства определил основные цели и задачи в сфере научно-технологического развития и установил меры поддержки со стороны правительства.

Прежде президент неоднократно указывал на то, что Россия должна самостоятельно обеспечивать себя технологиями. Он назвал науку двигателем прогресса и подчеркнул, что ее нужно развивать, чтобы улучшить качество жизни людей и безопасность страны в общем.

По словам Владимира Путина, к развитию собственных программ Россию подтолкнула враждебная политика Запада и санкционное давление.

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#россия
#политика
#президент
#меры
#путин
#наука
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В Совбезе РФ назвали самое агрессивное государство в современной истории
Патрушев: с 1945 года США свыше 150 раз нарушили суверенитет других стран
28 февраля 2024, 17:13

Фото: сайт Кремля

США – самое агрессивное государство в современной истории, которые с 1945 года свыше 150 раз нарушало суверенитет других государств. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Он также отметил, что за всю историю своего существования США более 800 раз организовывали враждебные акции против независимых государств, применяя при этом вооружение. Также страна принимала активное участие в более чем 100 вооружённых конфликтах.

При этом Патрушев добавил, что в США собрались «большие специалисты демонизировать действия России», которые убеждены, что все действия РФ нацелены на унижение интересов американцев.

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#сша
#россия
#безопасность
#политика
#страны
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Польша ведёт переговоры о полном закрытии торговых границ с Украиной
28 февраля 2024, 17:02

Фото: iStock/Stadtratte

Польша ведёт переговоры о полном закрытии торговых границ с Украиной, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Дональд Туск.
«Я готов к жестким решениям относительно границы, но по согласованию с Украиной. Польша имеет профицит торгового баланса с Украиной. Мы продаем гораздо больше», — прокомментировал решение о вопросе границ Туск.

Напомним, осенью 2023 года на польско-украинской границе вспыхнули протесты аграриев. Фермеры требовали запретить ввоз украинского зерна в страну, заявляя о том, что из-за него сильно страдает польское сельское хозяйство.

Совсем недавно жители Польши высыпали на землю около полутора тысяч тонн украинской кукурузы, а затем заблокировали железную дорогу и рассыпали украинское зерно, находившееся в поездах.

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#польша
#украина
#зерно
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