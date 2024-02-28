«Латвийская диктатура»: Захарова прокомментировала угрозы Риги голосующим на выборах

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Угрозы Латвии привлекать к ответственности людей, которые собираются участвовать в российских президентских выборах в посольстве РФ – это проявление «латвийской диктатуры». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что власти могут приравнять участие в президентских выборах в посольстве РФ в Риге к поддержке СВО.
Уточним, что в прибалтийской республике действительно действует уголовная ответственность за оправдание российской специальной военной операции на Украине.
По словам Захаровой, такие действия властей страны являются проявлением «латвийской диктатуры».
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Анастасия Чинкова