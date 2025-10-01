Медведев усомнился в заявлениях Трампа о подлодках США у российских берегов
Медведев с иронией ответил на слова Трампа об американских подлодках у берегов РФ
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг критике заявления президента США Дональда Трампа о развертывании американских подводных лодок у российских берегов. Свое мнение он опубликовал на платформе Max.
Медведев сравнил высказывания Трампа с сюжетом типичного голливудского триллера низкого качества. Такое произведение вечно «нагнетает» атмосферу, но оно плохо прописано и имеет шаблонный сюжет.
«В новом эпизоде лютого голливудского триллера «Американские ядерные подводные лодки как средство возмездия за посты неприятеля в соцсети X» классик американского кино категории B Д.Д.Трамп вновь рассказывает о субмаринах, которые он «отправил к российским берегам», описывая в этой серии, «что они были очень хорошо спрятаны». Но (...) развязка очевидна», — написал Медведев.
Он привел цитату из легендарного советского детективного сериала, заявив, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
Поводом для комментария Медведева послужили слова Трампа, который 30 сентября на встрече с генералами и адмиралами сообщил о размещении атомных подводных лодок США у берегов России.
Ранее в августе американский лидер объяснял такие меры реакцией на «провокационные заявления» Медведева.