Медведев усомнился в заявлениях Трампа о подлодках США у российских берегов

01 октября 2025, 00:55

Медведев с иронией ответил на слова Трампа об американских подлодках у берегов РФ

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг критике заявления президента США Дональда Трампа о развертывании американских подводных лодок у российских берегов. Свое мнение он опубликовал на платформе Max.





Медведев сравнил высказывания Трампа с сюжетом типичного голливудского триллера низкого качества. Такое произведение вечно «нагнетает» атмосферу, но оно плохо прописано и имеет шаблонный сюжет.





«В новом эпизоде лютого голливудского триллера «Американские ядерные подводные лодки как средство возмездия за посты неприятеля в соцсети X» классик американского кино категории B Д.Д.Трамп вновь рассказывает о субмаринах, которые он «отправил к российским берегам», описывая в этой серии, «что они были очень хорошо спрятаны». Но (...) развязка очевидна», — написал Медведев.