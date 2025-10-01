Эстония собралась продавать брошенные на границе с Россией автомобили

01 октября 2025, 02:23

ERR: Эстония с октября станет продавать оставленные на парковке автомобили

Фото: iStock/VTT Studio

Власти Эстонии с октября станут продавать автомобили, оставленные на парковке возле контрольно-пропускного пункта «Койдула» на границе с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.





Руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси пояснил, что автомобиль могут выставить на аукцион, если он припаркован более трех разрешенных суток.



Владелец машины получит первоначальное предупреждение, и у него будет 30 дней, чтобы заявить о своих правах на владение автомобилем. Если хозяин авто никак не отреагирует, ему направят повторное уведомление.



