Лавров анонсировал визит Путина в Индию
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовящемся визите президента Владимира Путина в Индию. Слова дипломата приводит ТАСС.
Лавров, выступая на пресс-конференции после 80-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что визит запланирован на конец года.
«У нас регулярные контакты на высшем уровне. Совсем недавно премьер-министр Моди и президент Путин встречались в Тяньцзине на саммите ШОС в Китае. А в декабре готовится государственный визит президента Путина в Нью-Дели», — сообщил министр.Лавров подчеркнул, что Россия уважает внешнюю политику Индии и её национальные интересы.
