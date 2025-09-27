Сеул попросил Лаврова защитить интересы южнокорейских компаний

27 сентября 2025, 11:32

Yonhap: Южная Корея попросила Лаврова защитить интересы ее компаний

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым обратился с просьбой обеспечить комфортные условия для работы южнокорейских компаний в РФ. Об этом информирует агентство Yonhap.