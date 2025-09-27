Сеул попросил Лаврова защитить интересы южнокорейских компаний
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым обратился с просьбой обеспечить комфортные условия для работы южнокорейских компаний в РФ. Об этом информирует агентство Yonhap.
На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошли переговоры между Чо Хёном и Сергеем Лавровым. Глава МИД Южной Кореи заявил о стремлении Сеула к миру и стабильности через укрепление доверия и снижение напряженности.
Чо Хён также призвал Москву прекратить военное сотрудничество с КНДР. В ответ Лавров отметил провокационный характер военной активности США и их азиатских союзников в отношении Северной Кореи.
Ранее сообщалось, что Россия значительно увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи в январе-августе, достигнув максимального показателя за последние четыре года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
