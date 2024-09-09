Лавров обсудил с генеральным секретарем ОИС палестинский вопрос

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой в Эр-Рияде.
На встрече обсуждались ключевые региональные и международные вопросы, включая палестинский вопрос и положение мусульманских общин по всему миру, говорится в сообщении ОИС, поступившем в РИА Новости.
Обе стороны подчеркнули важность координации и консультаций для поддержки международных усилий по обеспечению мира и стабильности, особенно в странах-членах ОИС.
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«Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. На встрече обсуждались вопросы, представляющие общий интерес, включая совместные усилия по решению региональных и международных проблем, в частности относительно палестинского вопроса и положения мусульманских общин в мире», — говорится в заявлении организации.
Обе стороны подчеркнули важность координации и консультаций для поддержки международных усилий по обеспечению мира и стабильности, особенно в странах-членах ОИС.
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Елена Перлова