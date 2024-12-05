В СК ответили на обвинения Кадырова в плохой работе

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Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко прокомментировала обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в плохой работе по делу 14-летнего чеченца Муслима Мурдиева, обвиняемого в хулиганстве.
В ведомстве пояснили, что собрали необходимые доказательства по делу, и опубликовали видео, на котором 14-летний парень участвует в драках под крики «Муслим, давай!» Петренко отметила, что правоохранительные органы приняли меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые причастны к преступлению.
Утверждается, что 5 подростков, среди которых был Мурдиев, вступили в сговор и за сентябрь прошлого года избили 8 человек. В ведомстве добавили, что малолетние злоумышленники намеренно устраивали потасовки.
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