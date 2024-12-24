Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Зеленскому предложили провести интервью на русском языке

Зеленскому предложили провести интервью на русском языке

Блогер Фридман предложил Зеленскому провести интервью на русском языке

Американский блогер Лекс Фридман предложил Владимиру Зеленскому провести интервью на русском языке. Соответствующее обращение к украинскому президенту он опубликовал на своей странице в соцсети Х.


Он подчеркнул, что разговор на русском языке позволил бы обеспечить наиболее глубокую, динамичную и мощную беседу. Также блогер отметил, что, как и Зеленский, хорошо владеет русским языком, чего не сказать про украинский, который он ещё учит.

Ранее председатель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что украинские власти намерены вычеркнуть русский и белорусский из перечня языков, которые подлежат особой поддержке и защите. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Русский язык стал седьмым в списке распространенности языков мира

В билетах на поезда украинской компании русский язык заменили английским

Глава МИД Латвии устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
#владимир зеленский
#интервью
#блогер
#сша
#русский язык
Экс-глава МИД Австрии: страны ЕС не восприняли сигнал от испытания «Орешника»
24 декабря 2024, 21:51

Фото: iStock/PavelRodimov

Страны Евросоюза не восприняли сигнал, которым подала им Россия, испытав в боевых условиях новейшую ракетную систему «Орешник». Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, слова которой приводит РИА Новости.
Она заявила, что европейские лидеры и политики не поняли посыл президента России Владимира Путина, который на самом деле не намерен подстегнуть переход к ядерной войне. Он хотел донести, что в военном арсенале есть множество вариантов, которые имеют показатели, сопоставимые с ядерным вооружением. Однако его сигнал не был услышан.

Ранее сообщалось, что Кнайсль во вторник представила книгу «Реквием по Европе» в библиотеке имени Маяковского в Петербурге. Также она ответила на вопросы участников мероприятия.

Читайте также:

Экс-глава МИД Австрии озвучила возможных причастных к взрывам на «Северных потоках»

Эксперт оценил возможный ответ НАТО на «Орешник»

Путин рассказал подробности создания «Орешника»
#россия
#евросоюз
#ракета
#владимир путин
#эксперт
#мид
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Климов призвал инициировать проверку после передачи Киеву $1 млрд от активов России
24 декабря 2024, 21:34

Фото: iStock/ Diy13

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что РФ нужно приступить к проверке и начать возбуждать гражданские и уголовные дела в рамках передачи Украине первого миллиарда долларов из доходов, полученных от замороженных российских активов на Западе, сообщило издание «Лента.ру».
«Мы обязаны начинать по этому поводу соответствующие проверки и возбуждать дела, причем дела как гражданского порядка, потому что надо ущерб возместить, так, я полагаю, есть там и предмет для уголовного разбирательства с нашей стороны», — обратил внимание сенатор.

Андрей Климов подчеркнул, что Запад направил Украине именно проценты, накопившиеся с момента ареста активов, но согласно международному права — это воровство.

Сенатор уточнил, что здесь говорится не о физических средствах, а об электронных записях на счетах.

В подобном смысле данные средства остаются в обороте на российских корреспондентских счетах банков Запада, объяснил Климов.

«Поэтому рано или поздно, я думаю, мы все равно попросим все это вернуть, и я хотел бы еще со штрафами, пенями и наказанием виновных», — добавил сенатор.

Читайте также:

Украина получила первый $1 млрд за счёт российских замороженных активов

Украина отправит на фронт Т-34 в целях борьбы с наследием СССР

МИД Украины: Киев не хочет лишить украинских беженцев поддержки стран Евросоюза
#проверки
#ущерб
#запад
#украина
#арест
#счёт
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп не допустит повторения «с треском провалившихся» Минских соглашений – Келлог
Келлог: Трамп не допустит повторения Минских соглашений
24 декабря 2024, 21:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп не допустит повторения «с треском провалившихся» Минских соглашений. Об этом заявил будущий спецпосланник главы государства по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox Business.
Он подчеркнул, что новый глава Белого дома стремится добиться договоренностей между Россией и Украиной, которые смогут обеспечить справедливый и долгосрочный мир. Трамп осознает важность отношений со своими союзниками, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, и станет тем, кто сможет довести эту ситуацию до конца.

Келлог заявил, что Трамп в действительности решит этот конфликт мирным путём в относительно скором времени.

Читайте также:

В Европе может появиться блок, выступающий за скорое завершение конфликта на Украине

В Госдуме не исключили завершение конфликта на Украине в 2025 году

«Трамп хочет встретиться с Путиным»: стало известно, когда состоится встреча двух лидеров
#украина
#россия
#сша
#конфликт
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина отправит на фронт Т-34 в целях борьбы с наследием СССР
24 декабря 2024, 21:14

Фото: iStock/ Lyudmila Solovyeva

Городской совет Умани Черкасской области принял решение отправить на фронт советский танк Т-34 и пушки, сообщило УНИАН.
Это делается в рамках борьбы с наследием СССР.

Ранее упомянутые единицы вооружения являлись памятниками, снятые по закону об осуждении коммунистического режима. Уманский горсовет убеждён, что техника будет полезна Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные оставили надписи на памятниках русскому поэту Александру Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову с призывом к их демонтажу, передал украинский телеканал «‎Общественное» Кроме того, аналогичная надпись была обнаружена на памятнике апельсину. Он был установлен в честь отправки в 1800 году из порта Одессы в Санкт-Петербург трех тысяч свежих апельсинов императору Павлу I.

Читайте также:

В молдавском селе открыли памятник румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистов

Полуобнажённые участницы движения Femen повредили памятник в Женеве

На Украине на месте снесённого памятника Пушкину появилась неожиданная надпись
#памятник
#украина
#танки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владимир Путин назвал Таджикистан надёжным союзником России
24 декабря 2024, 20:57

Владимир Путин и Эмомали Рахмон (фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин назвал Таджикистан надёжным союзником России.
Во вторник вечером российский лидер начал переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе встречи главы государств обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях. Отдельно они затронут региональные проблемы, включая ситуацию в Афганистане.

Путин отметил, что отношения России и Таджикистана конструктивные, они развиваются хорошими темпами.

Также российский президент назвал Таджикистан надёжным союзником.

Читайте также:

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Путин вручил руководителю Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Путин запретил госрегистрацию связанных с иностранцами юрлиц в Донбассе и Новороссии
#владимир путин
#россия
#таджикистан
#сотрудничество
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-глава МИД Австрии озвучила возможных причастных к взрывам на «Северных потоках»
Кнайсль назвала четырёх возможных причастных к взрывам на «Северных потоках»
24 декабря 2024, 20:37

Фото: iStock/Olekcii Mach

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Великобритания, Норвегия, Украина и Польша могут быть причастны ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». Её слова приводит РИА Новости.
Во вторник Кнайсль представила свою книгу «Реквием по Европе» в библиотеке имени Маяковского в Петербурге. Также она ответила на вопросы участников мероприятия. Один из них поинтересовался её мнением о странах, причастных к подрыву газопроводов.

В ответ Кнайсль вспомнила детективы Агаты Кристи, где часто в одной комнате собиралось много подозреваемых. Так и в вопросе газопроводов, провела аналогию экс-министр, подозреваемых очень много.

Читайте также:

Депутат бундестага Котре: факты причастности США к подрыву «СП-2» неоспоримы

В Швейцарии оценили расходы на ремонт «Северного потока-2»

Песков удивился решению Германии не использовать «Северный поток 2»
#северный поток
#австрия
#россия
#мероприятия
#расходы
#взрыв
#мид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Украины: Киев не хочет лишить украинских беженцев поддержки стран Евросоюза
24 декабря 2024, 20:27

Фото: iStock/ Silent_GOS

Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг информацию о намерениях Киева лишить украинских беженцев за рубежом поддержки со стороны стран Евросоюза. Его процитировало украинское внешнеполитическое ведомство в своем Teлеграм-канале.
Представитель Министерства иностранных дел Украины прокомментировал материал испанской газеты El Pais. В нём говорилось, что власти страны хотят, чтобы в странах Евросоюза перестали помогать украинским беженцам, а мужчины достигшие призывного возраста лишились доступа к консульским услугам, чтобы заставить украинцев вернуться на родину.

Георгий Тихий обратил внимание, что часть утверждений в данной статье некорректные и правительство Украины не проводит переговоры об уменьшении помощи своим гражданам в странах Евросоюза. Он подчеркнул, что согласно действующему законодательству Украины мужская часть беженцев призывного возраста имеет доступ к консульским услугам.

Читайте также:

Pais: в Евросоюзе растут сомнения по поводу поддержки Киева и выхода из конфликта

Украина получила первый $1 млрд за счёт российских замороженных активов

В офисе Зеленского признали неизбежность мирных переговоров
#страны
#мужчины
#переговоры
#украина
#беженцы
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посольство РФ в Судане опровергло отказ властей в размещении российской базы ВМФ
24 декабря 2024, 19:37

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Данные об отказе властей Судана разместить на своей территории пункт материально-технического обеспечения (МТО) Военно-морского флота России не соответствуют действительности.
Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Хартуме. Представители дипломатического представительства РФ отметили, что качество материала издания The Moscow Times*, опубликовавшего ложные сведения, «пробило очередное дно».

«Всё написанное — вранье от первой до последней буквы, соответственно, опускаться до комментариев нет необходимости», — подчеркнули в посольстве.

Российские дипломаты в качестве примера привели тот факт, что даже приведенные в тексте ссылки либо передернуты по смыслу, либо выводят на несуществующие страницы, либо «отправляют нас в далекий 2020 год».

Читайте также:

Судан обсудит с Путиным открытие логистического центра на Красном море

Южный Судан запросил у России помощь в строительстве нефтепровода

Дипломаты и граждане России были эвакуированы спецрейсом из Судана


* СМИ, выполняющее функции иноагента
#качество
#рф
#вмф
#база
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы их избаловали»: Политолог Михеев — о кризисе в Абхазии
Политолог Михеев: Кризис в Абхазии могут урегулировать только местные власти
24 декабря 2024, 19:19

Фото: istockphoto/Anastasiia_Guseva

Затяжной политический кризис в Абхазии осложнился ещё и кризисом энергетическим. С помощью России проблему нехватки электроэнергии удалось решить, однако политическая ситуация остаётся напряжённой.
Эксперты отмечают, что все в республике как будто согласны, что альтернативы пророссийскому курсу нет, передаёт РИА Новости. Но есть и тревожащие сигналы. Например, с возникновением перебоев с электричеством оппозиционные лидеры Леван Микаа и Илья Гуния обратились за помощью к Грузии, где ожидаемо получили отказ.

Политолог Сергей Михеев объясняет ситуацию тем, что в Сухуме слишком привыкли во всём полагаться на Россию. По его словам, в Абхазии, как и во многих других странах постсоветского пространства, привыкли пользоваться всем, что Россия предоставляет, а взамен «дарить улыбки».

«Мы их всех разбаловали до невозможности», — считает эксперт.

Что касается инвестиционного соглашения с Россией, то Абхазии придётся к нему вернуться. И все в республике это понимают, уверен Михеев. Что касается нынешнего кризиса, то властям Сухума предстоит справляться с ним самостоятельно, заключил политолог.

Читайте также:

Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию

Песков: Москва ответит на просьбу Абхазии о поставках электроэнергии

В Абхазии попросили Россию о гуманитарной поставке электроэнергии
#россия
#эксперт
#соглашения
#эксперты
#политолог
#новости
#абхазия
Следите за нашими новостями
в удобном формате