Зеленскому предложили провести интервью на русском языке

Американский блогер Лекс Фридман предложил Владимиру Зеленскому провести интервью на русском языке. Соответствующее обращение к украинскому президенту он опубликовал на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что разговор на русском языке позволил бы обеспечить наиболее глубокую, динамичную и мощную беседу. Также блогер отметил, что, как и Зеленский, хорошо владеет русским языком, чего не сказать про украинский, который он ещё учит.
Ранее председатель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что украинские власти намерены вычеркнуть русский и белорусский из перечня языков, которые подлежат особой поддержке и защите. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Русский язык стал седьмым в списке распространенности языков мира
В билетах на поезда украинской компании русский язык заменили английским
Глава МИД Латвии устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
Анастасия Чинкова