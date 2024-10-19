Обломки разведывательного БПЛА Южной Кореи нашли в столице КНДР

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Обломки беспилотника Южной Кореи были найдены в одном из районов Пхеньяна. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Представитель Минобороны Северной Кореи подчеркнул, что повторное вторжение военных средств Республики Корея будет расцениваться Пхеньяном объявлением войны, а также повлечет за собой ответные удары.
Ранее Южной Корее уже делали предупреждение по поводу прекращения полетов БПЛА. Согласно информации Пхеньяна, в октябре южнокорейские дроны трижды нарушили воздушное пространство страны, чтобы распространить листовки.
Напомним, накануне сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, предупредила Южную Корею, что ультиматум Пхеньяна о прекращении отправки беспилотников нельзя считать пустыми словами, иначе это обернется катастрофой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее Южной Корее уже делали предупреждение по поводу прекращения полетов БПЛА. Согласно информации Пхеньяна, в октябре южнокорейские дроны трижды нарушили воздушное пространство страны, чтобы распространить листовки.
Напомним, накануне сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, предупредила Южную Корею, что ультиматум Пхеньяна о прекращении отправки беспилотников нельзя считать пустыми словами, иначе это обернется катастрофой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова