Небензя: Запад жил под маской якобы основанного на правилах мирового порядка
Западные государства долго жили под маской так называемого основанного на правилах международного порядка. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает RT.
Небензя подчеркнул, что Западная Европа стала скорее объектом, нежели субъектом этих норм. Он добавил, что речь идёт о выборочном толковании международного права.
Ранее в МИД РФ заявили, что сейчас самое время созвать саммит «пятерки» Совбеза ООН.
До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Запад сегодня — это «империя лжи» из-за своей тотальной недоговороспособности и привычки нарушать обещания. По мнению министра, западные политики одержимы собственной безнаказанностью. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
