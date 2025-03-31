В Европе стали готовиться к конфликту с Россией

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Высокопоставленные военные Европы готовятся к возможной гибридной или прямой военной конфронтации с Россией. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источники в оборонных кругах.
По данным издания, в европейских странах анализируют различные сценарии, включая ограниченные боевые действия на территории ЕС и гибридные атаки за пределами континента.
Французский офицер, пожелавший остаться анонимным, заявил, что военные готовятся на случай, если «наихудший вариант» станет реальностью.
Хотя вероятность полномасштабного конфликта с НАТО считается низкой из-за ядерных рисков, гибридные методы, такие как вмешательство в выборы, вызывают опасения. В пример приводят победу пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску в Румынии, что может ослабить взаимодействие страны с альянсом.
Отдельное внимание уделяется Африке: Франция связывает вывод своих войск из Сахеля с ростом российского влияния в регионе.
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Французский офицер, пожелавший остаться анонимным, заявил, что военные готовятся на случай, если «наихудший вариант» станет реальностью.
Хотя вероятность полномасштабного конфликта с НАТО считается низкой из-за ядерных рисков, гибридные методы, такие как вмешательство в выборы, вызывают опасения. В пример приводят победу пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску в Румынии, что может ослабить взаимодействие страны с альянсом.
Отдельное внимание уделяется Африке: Франция связывает вывод своих войск из Сахеля с ростом российского влияния в регионе.
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Мария Моисеева