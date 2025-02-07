Путин снял с должности губернатора Новгородской области Андрея Никитина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Указ об освобождении губернатора Новгородской области Андрея Никитина от занимаемой должности подписал президент России Владимир Путин.
«В связи с заявлением губернатора Новгородской области Никитина Андрея Сергеевича о досрочном прекращении полномочий (…) постановляю: принять отставку Губернатора Новгородской области Никитина Андрея Сергеевича по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — гласит документ.Отмечено, что действие указа начинается со дня его подписания. Никитин был главой региона с 2017 года. Имеет награды «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней.
Перед этим стало известно, что Владимир Путин поручил кабмину разработку новых правил платного приема в вузы.
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