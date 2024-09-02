Лидер АдГ Вайдель: Шольцу следует собирать чемоданы

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Правительству Германии и федеральному канцлеру Олафу Шольцу после провала на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии следует сделать правильные выборы и начинать собирать чемоданы.
Об этом на пресс-конференции в Берлине заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Алиса Вайдель. По её мнению, массовый избиратель ожидает другого правительства, поэтому министрам во главе с канцлером не следует пренебрегать волеизъявлением людей в Саксонии и Тюрингии и начинать освобождать кресла.
Согласно результатам выборов, прошедших в указанных землях в воскресенье, большинство голосов набрал «Христианско-демократический союз» (ХДС), заручившись поддержкой 31,9% избирателей. Второе место заняла партия АдГ, которую поддержали 30,6% проголосовавших. На третьем месте оказалась левая партия Союз Сары Вагенкнехт. Она получила 11,1% голосов. Социал-демократическую партию Германии Олафа Шольца поддержали только 7,3% избирателей.
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Александр Бойцов