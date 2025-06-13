Трамп после ударов Израиля: моя администрация отправлена на переговоры с Ираном

13 июня 2025, 05:15

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация направлена на переговоры с Ираном для решения ядерного вопроса. Об этом сообщает telegram-канал Donald J. Trump.







«Мы остаемся приверженными дипломатическому решению иранской ядерной проблемы! Вся моя администрация была направлена на переговоры с Ираном», — сказал Трамп в Белом доме.