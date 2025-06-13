Трамп после ударов Израиля: моя администрация отправлена на переговоры с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация направлена на переговоры с Ираном для решения ядерного вопроса. Об этом сообщает telegram-канал Donald J. Trump.
«Мы остаемся приверженными дипломатическому решению иранской ядерной проблемы! Вся моя администрация была направлена на переговоры с Ираном», — сказал Трамп в Белом доме.
Это стало первым заявлением американского президента после начавшейся военной операции Израиля против Ирана. ВВС страны нанесли удары по иранским военным объектам. На фоне этого армия Израиля объявила о массовом призыве резервистов.