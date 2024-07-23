В подписи Байдена была замечена странная деталь

Фото: сайт Кремля
В интернете распространяются теории заговора, связанные с подлинностью подписи американского президента Джо Байдена под его письмом о выходе из предвыборной гонки. Об этом пишет DailyMail.
Сообщается, что подпись под письмом, которое было опубликовано, оказалась подчеркнута снизу. Комментаторы считают, что президент США Джо Байден никогда раньше не делал так.
Бывший спонсор Демпартии миллиардер Билл Экман поделился своим мнением на этот счет в социальной сети X. Он репостнул пост одного из пользователей, в котором сравнивались разные версии автографа Джо Байдена, а также привел другие примеры, где подпись не была подчеркнута. Отмечается, что другие пользователи с ним полностью согласились.
В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Бывший президент США, бизнесмен и республиканец Дональд Трамп заявил, что у него есть уникальная возможность победить сразу двух кандидатов-демократов в президентской гонке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Бывший спонсор Демпартии миллиардер Билл Экман поделился своим мнением на этот счет в социальной сети X. Он репостнул пост одного из пользователей, в котором сравнивались разные версии автографа Джо Байдена, а также привел другие примеры, где подпись не была подчеркнута. Отмечается, что другие пользователи с ним полностью согласились.
«Ого. Посмотрите на букву B — она совершенно не похожа на предыдущую версию», — отметил один из них.
В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Бывший президент США, бизнесмен и республиканец Дональд Трамп заявил, что у него есть уникальная возможность победить сразу двух кандидатов-демократов в президентской гонке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова