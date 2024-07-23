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В подписи Байдена была замечена странная деталь

23 июля 2024, 07:13
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В интернете распространяются теории заговора, связанные с подлинностью подписи американского президента Джо Байдена под его письмом о выходе из предвыборной гонки. Об этом пишет DailyMail.
Сообщается, что подпись под письмом, которое было опубликовано, оказалась подчеркнута снизу. Комментаторы считают, что президент США Джо Байден никогда раньше не делал так.

Бывший спонсор Демпартии миллиардер Билл Экман поделился своим мнением на этот счет в социальной сети X. Он репостнул пост одного из пользователей, в котором сравнивались разные версии автографа Джо Байдена, а также привел другие примеры, где подпись не была подчеркнута. Отмечается, что другие пользователи с ним полностью согласились.



«Ого. Посмотрите на букву B — она совершенно не похожа на предыдущую версию», — отметил один из них.

В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Бывший президент США, бизнесмен и республиканец Дональд Трамп заявил, что у него есть уникальная возможность победить сразу двух кандидатов-демократов в президентской гонке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#джо байден
Харрис набрала необходимое для выдвижение на выборы количество голосов
23 июля 2024, 06:04

Фото: iStock/Elena Sunagatova

Вице-президент США Камала Харрис набрала необходимое количество голосов для выдвижения на пост президента, передает агентство Associated Press (AP).
Уточняется, что Харрис получила 2471 голос от демократов. Для выдвижения на пост президента США достаточно поддержки 1 976 однопартийцев.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#сша
#джозеф байден
#выборы
#президент
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Стало известно о готовящихся провокациях ВСУ на морском участке Крыма
23 июля 2024, 05:25

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и спецназ республики готовят провокации на море в Крыму. Представитель подпольной организации «Дозор» об этом заявил в интервью информационному агентству ТАСС
«Указанные операции проводятся под руководством западных инструкторов. Некоторую информацию мы получаем от сторонников сопротивления. С уверенностью можем сказать, что работа противником ведется даже на морском участке Крымского полуострова», – рассказал один из собеседников агентства.

Ранее подпольная организация предоставила информацию о планах ВСУ на случай сдачи Одессы российским войскам. По словам участника «Дозора», украинские военные начали рыть мосты и дамбы, готовясь к такому варианту.

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#крымский мост
#всу
#ракета
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Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место
Белый дом: Байден вернется на рабочее место 23 июля
23 июля 2024, 04:44

Фото: istockphoto/Matt Anderson

Президент США Джо Байден вернется на свое рабочее место в Белом доме во вторник, 23 июля, после завершения карантина в штате Делавэр, где он проходит лечение от коронавируса, передает агентство ТАСС со ссылкой на опубликованное расписание американского лидера.
Согласно графику, Байден покинет свой дом в Рехобот-Бич в 12:30 по времени Восточного побережья США (19:30 по московскому времени) и отправится в аэропорт в Дувре. Через час он вылетит на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, округ Колумбия.

Еще через час Байден прибудет в Белый дом, где проведет закрытый брифинг.

Ранее врач президента США Кевин О'Коннор заявил, что симптомы коронавируса у Байдена почти полностью исчезли.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#джозеф байден
#президент
#карантин
#коронавирус
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Путин назначил первого замсекретаря Совбеза России
Путин переназначил Нургалиева первым замсекретаря Совбеза России
23 июля 2024, 04:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин переназначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ, об этом свидетельствует соответствующий на сайте официального опубликования нормативно-правовых ​актов.
Нургалиев, занимающий эту должность с февраля прошлого года, работал заместителем секретаря Совета безопасности с 2012 года.

Данным указом также переназначены на должности заместителей секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов и Алексей Шевцов. Дмитрия Грибкова переназначили на должность помощника секретаря Совета безопасности.

Нынешний секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу покинул пост министра обороны России после 12 лет работы на этой должности. Кремль объяснил это решение необходимостью повысить открытость военного сектора для «всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».

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#кремль
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Трамп заявил об уникальной возможности победить на выборах
23 июля 2024, 03:48

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США, бизнесмен и республиканец Дональд Трамп заявил, что у него есть уникальная возможность победить сразу двух кандидатов-демократов в президентской гонке. Высказывания Трампа процитировал предвыборный штаб в социальной сети X (бывшая Twitter).
«Это уникальная возможность победить не одного кандидата от Демократической партии, а сразу двоих и за один год», – подчеркнул в своем выступлении Трамп.

Ранее вице-президент США Камала Харрис отреагировала на выход действующего американского лидера Джо Байдена из президентской гонки. Харрис сказала, что испытывает смешанные чувства, и охарактеризовала кампанию Демократической партии как катание на американских горках.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#джозеф байден
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#выборы
#президент
#сша
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Министры ЕС заявили об отказе собираться в Венгрии
23 июля 2024, 03:11

Фото: iStock/xbrch

После встречи министров иностранных дел ЕС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель объявил, что неофициальная встреча министров, запланированная на август, пройдет не в Будапеште, а в Брюсселе. По данным BBC, это ответ ЕС на позицию венгерского премьер-министра Орбана по Украине.
«Нам нужно послать сигнал, пусть даже символический, что если ты выступаешь против базовой политики Евросоюза и отвергаешь политику ЕС, называя его участником войны, то у этого должны быть некоторые последствия», – объяснил Боррель.

Он подчеркнул важность демонстрации результатов, будь то формальных или символических.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтоне высказалась в поддержку оценки роли Венгрии в ЕС. Она призвала министра иностранных дел рассмотреть вопрос о том, должна ли Венгрия, чье мышление значительно отличается от ценностей ЕС, оставаться в списке членов ЕС.

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#венгрия
#премьер-министр
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Боррель: первый транш помощи Украине из доходов от активов РФ пройдет в августе
23 июля 2024, 02:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Первый транш военной помощи Украине в размере 1,4 миллиарда евро за счет средств от замороженных российских активов будет представлен в начале августа, заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, передает РИА Новости.
По его словам, страны-члены ЕС планируют выделить средства, чтобы Украина могла получить приоритетное вооружение. Он упомянул системы противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы, а также поставки для оборонной промышленности Украины.

Ранее Европарламент призвал конфисковать замороженные в Европе российские активы и использовать их для «компенсации ущерба», нанесенного Украине.

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#поставки
#украина
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Харрис встретится с Нетаньяху в ходе его визита в США
23 июля 2024, 02:31

Фото: istockphoto/butenkow

Вице-президент США Камала Харрис проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время его визита в США, передает Politico.
«Вице-президент Камала Харрис не будет присутствовать на совместном обращении Биньямина Нетаньяху к Конгрессу, но проведет отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Израиля на этой неделе в Белом доме», – сообщает издание.

Ранее было объявлено, что премьер-министр Нетаньяху встретится с кандидатом в президенты США республиканцем Дональдом Трампом.

Премьер-министр Израиля прибудет в Вашингтон на этой неделе. Он встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. На среду, 24 июля, запланировано его выступление в Конгрессе США.

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«Смешанные эмоции»: Харрис отреагировала на выход Байдена из избирательной гонки
23 июля 2024, 01:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Вице-президент США Камала Харрис отреагировала на выход действующего американского лидера Джо Байдена из президентской гонки.

Она заявила, что испытывает смешанные чувства, и охарактеризовала кампанию Демократической партии как катание на американских горках.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#президент
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