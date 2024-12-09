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Россия является важным мировым игроком, поэтому для Сирии важны хорошие отношения с ней, заявил RT представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда.
«Сирии необходима вся помощь, какую ей только могут оказать в мире. Больше половины нашего населения — или вынужденные переселенцы, или беженцы», — сказал он.Анас аль-Абда особо подчеркнул, что российская сторона — это «очень важный игрок в мире».
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце ноября террористы атаковали Алеппо и Идлиб. Тогдашний сирийский президент Башар Асад отмечал, что страна справится с угрозами при помощи союзных сил. Сейчас Асад находится в России, ему предоставили политическое убежище.
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Никита Кротов