Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: kremlin.ru)
Сложивший с себя полномочия сирийский президент Башар Асад сбежал из страны, оставив ее города в руинах, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, обратившись к нации.
«Асад бежал из Сирии, оставив многие города в руинах», — сказал он.Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона всегда защищала территориальную целостность Сирийско-Арабской Республики с ее унитарным устройством, несмотря на враждебность режима последней.
«Мы никогда не стеснялись возвышать свой голос против несправедливого, незаконного, угнетения и преследования», — заключил Эрдоган.
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Башар Асад получил политическое убежище в России. Сирийская оппозиция выступает за хорошие отношения с РФ, как важным мировым игроком.
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Никита Кротов