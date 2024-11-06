Лидерские качества и изменения: за что голосуют сторонники Трампа и Харриc

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Согласно предварительным данным экзитполов компании Edison Research, поддержка Дональда Трампа, кандидата от республиканцев, снизилась на два пункта по сравнению с 2020 годом, достигнув 46%, передает Reuters.
Его соперницу, вице-президента Камалу Харрис от Демократической партии, поддерживают 48% респондентов, что тоже ниже, чем показатель Джо Байдена в 2020 году (52%).
Женщины, которые составляют 53% электората, стали активнее участвовать в голосовании, тогда как доля избирателей без высшего образования, традиционно поддерживающих Трампа, уменьшилась до 57%.
Экзитпол NBC News показал, что рейтинг Трампа снизился среди белых избирателей (49% против 57% в 2020 году), но вырос среди чернокожих и латиноамериканцев.
По данным экзитпола CNN, около 75% избирателей голосовали в поддержку своего кандидата, а не против оппонента.
Среди качеств, которые респонденты считали важными, сторонники Трампа выделили умение руководить и готовность внесения необходимых изменений, а сторонники Харрис — здравый смысл и лидерские способности.
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Женщины, которые составляют 53% электората, стали активнее участвовать в голосовании, тогда как доля избирателей без высшего образования, традиционно поддерживающих Трампа, уменьшилась до 57%.
Экзитпол NBC News показал, что рейтинг Трампа снизился среди белых избирателей (49% против 57% в 2020 году), но вырос среди чернокожих и латиноамериканцев.
По данным экзитпола CNN, около 75% избирателей голосовали в поддержку своего кандидата, а не против оппонента.
Среди качеств, которые респонденты считали важными, сторонники Трампа выделили умение руководить и готовность внесения необходимых изменений, а сторонники Харрис — здравый смысл и лидерские способности.
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Мария Моисеева