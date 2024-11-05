В США началось голосование на выборах 47-го президента страны

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5 ноября 2024 года в Соединенных Штатах Америки наступил день основного голосования на выборах президента.
За пост поборются кандидат от Республиканской партии, американский экс-лидер и бизнесмен Дональд Трамп, и действующий вице-президент США Камала Харрис, которая сменила выбывшего из гонки нынешнего лаву государства Джо Байдена.
По результатам голосования с первого избирательного участка, оба кандидата получили по три голоса в населенном пункте Дисквилл-Нотч. Примечательно, что накануне Дональд Трамп допустил возможность своего поражения на выборах, однако, по его мнению, он обладает весомым преимуществом, которое поможет ему одержать победу.
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