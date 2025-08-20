Достижения.рф

Мантуров: RT до конца года запустит RT India в Нью-Дели

Фото: iStock/Pavel Byrkin

RT до конца текущего года запустит телеканал RT India в Нью-Дели. Об этом заявил вице-премьер России Денис Мантуров на заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.



11 августа главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила об открытии телеканала RT в Индии. Она также опубликовала кадры, на которых видна новая студия телеканала со значком RT и подписью индийского филиала.

«Логичным является укрепление партнёрских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели», — приводит RT слова Мантурова.

Он также добавил, что благодаря открытию телеканала в Индии станет возможным подробное освещение событий российско-индийских отношений. Кроме того, канал будет объективно отражать растущую роль РФ и Индии в современном многополярном мире.
Элина Позднякова

