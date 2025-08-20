Мантуров: RT до конца года запустит RT India в Нью-Дели

20 августа 2025, 19:30

Фото: iStock/Pavel Byrkin

RT до конца текущего года запустит телеканал RT India в Нью-Дели. Об этом заявил вице-премьер России Денис Мантуров на заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.





11 августа главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила об открытии телеканала RT в Индии. Она также опубликовала кадры, на которых видна новая студия телеканала со значком RT и подписью индийского филиала.



«Логичным является укрепление партнёрских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели», — приводит RT слова Мантурова.