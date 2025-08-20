Мантуров: RT до конца года запустит RT India в Нью-Дели
RT до конца текущего года запустит телеканал RT India в Нью-Дели. Об этом заявил вице-премьер России Денис Мантуров на заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
11 августа главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила об открытии телеканала RT в Индии. Она также опубликовала кадры, на которых видна новая студия телеканала со значком RT и подписью индийского филиала.
«Логичным является укрепление партнёрских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели», — приводит RT слова Мантурова.
Он также добавил, что благодаря открытию телеканала в Индии станет возможным подробное освещение событий российско-индийских отношений. Кроме того, канал будет объективно отражать растущую роль РФ и Индии в современном многополярном мире.