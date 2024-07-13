Лукашенко сообщил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Напряженность на границе с Украиной ликвидирована. Об этом сообщает агентство БелТА, ссылаясь на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что киевский режим отвел дополнительные силы, которые выдвинул до этого к границе с Белоруссией.
Политик уточнил, что у его страны в настоящее время «осложнений никаких нет с украинцами» и он выразил надежду, «что и не будет».
Белорусский лидер дал поручение отвести силы, выведенные на границу с Украиной, в места постоянного дислоцирования.
Ранее политолог Евгений Михайлов объяснял, для чего власти Белоруссии начали проверку готовности своих войск. Подробности в материале «Радио 1».
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Белорусский лидер дал поручение отвести силы, выведенные на границу с Украиной, в места постоянного дислоцирования.
Ранее политолог Евгений Михайлов объяснял, для чего власти Белоруссии начали проверку готовности своих войск. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов