Лукашенко: Белоруссия стала ядерным государством благодаря России

25 сентября 2025, 18:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе Глобального атомного форума поблагодарил президента России Владимира Путина за сотрудничество в атомной сфере. Он отметил, что Москва научила Минск строить станции и открыто делится технологиями с другими странами.





По его словам, взаимодействие с Россией позволило Белоруссии не только запустить собственную атомную энергетику, но и войти в число стран, обладающих современными компетенциями в этой области.

«Россия сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством», — заявил Лукашенко.