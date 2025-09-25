Лукашенко: Белоруссия стала ядерным государством благодаря России
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе Глобального атомного форума поблагодарил президента России Владимира Путина за сотрудничество в атомной сфере. Он отметил, что Москва научила Минск строить станции и открыто делится технологиями с другими странами.
По его словам, взаимодействие с Россией позволило Белоруссии не только запустить собственную атомную энергетику, но и войти в число стран, обладающих современными компетенциями в этой области.
«Россия сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством», — заявил Лукашенко.Отметим, что международный форум World Atomic Week проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. В нем принимают участие главы делегаций стран, которые развивают атомные программы, представители госструктур, бизнеса и науки.
Ранее Лукашенко указал на главный «косяк» белорусского правительства.