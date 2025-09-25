Путин: в РФ появится первая в мире ядерная система с замкнутым топливным циклом

25 сентября 2025, 18:03

Владимир Путин (в центре) (Фото: kremlin.ru)

Россия к 2030 году намеревается запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Об этом заявил президент Владимир Путин 25 сентября на пленарном заседании Глобального атомного форума на ВДНХ в Москве.