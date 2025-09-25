Путин: в РФ появится первая в мире ядерная система с замкнутым топливным циклом
Россия к 2030 году намеревается запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Об этом заявил президент Владимир Путин 25 сентября на пленарном заседании Глобального атомного форума на ВДНХ в Москве.
По его словам, проект, который планируется реализовать в Томской области, позволит повторно использовать до 95% отработавшего топлива в реакторах, что существенно снизит объёмы радиоактивных отходов и снимет проблему обеспеченности ураном.
Важной частью инициативы станет создание международного исследовательского центра в Ульяновской области для испытаний передовых материалов, используемых в замкнутом цикле. Путин пригласил иностранных учёных к совместной работе над новыми технологиями для атомной энергетики.
Ранее, 4 сентября, глава государства подчёркивал необходимость активного развития атомной отрасли, соответствующей экологическим принципам. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 сентября говорил, что российские технологии мирного атома являются высококонкурентными и реализуются в ряде международных и внутренних проектов.
