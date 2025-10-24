Достижения.рф

Путин и Алиев поговорили по телефону

Путин и Алиев по телефону договорились о продолжении контактов
Владимир Путин и Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев провели телефонный разговор.



Соответствующая информация есть в телеграм-канале Кремля.

Стороны договорились продолжать контакты на разных уровнях, подтвердили намерение развивать торгово‑экономическое сотрудничество и реализовывать совместные проекты в энергетике и транспортно‑логистике.

Также в ходе беседы обсуждались отдельные вопросы регионального взаимодействия и международной ситуации.

Никита Кротов

