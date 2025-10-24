Путин и Алиев поговорили по телефону
Путин и Алиев по телефону договорились о продолжении контактов
Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев провели телефонный разговор.
Соответствующая информация есть в телеграм-канале Кремля.
Стороны договорились продолжать контакты на разных уровнях, подтвердили намерение развивать торгово‑экономическое сотрудничество и реализовывать совместные проекты в энергетике и транспортно‑логистике.
Также в ходе беседы обсуждались отдельные вопросы регионального взаимодействия и международной ситуации.
Перед этим в Кремле раскрыли одну деталь встречи Алиева с Путиным.
Читайте также: