Глава Татарстана сделает подарок сыну бойца СВО

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Игрушечные автомат с бронежилетом подарит сыну бойца спецоперации глава Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщили в его пресс-службе.
Уточняется, что чиновник общался с детьми в рамках новогоднего мероприятия, дав соответствующее обещание одному из мальчиков. Ребенок рассказал о своем желании навестить папу.
Кроме того, специалист рассказала о наименее опасном алкогольном напитке для россиян.
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«Чтобы я на каникулы к нему поехал», — сказал сын военного.
«Будет у тебя автомат и бронежилет», — ответил ему Минниханов.Перед этим сообщалось, что подмосковные школьники окунулись в атмосферу советского нового года. Мероприятие состоялось в Кашире.
Кроме того, специалист рассказала о наименее опасном алкогольном напитке для россиян.
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Никита Кротов