Путину передали подарок из ДНР

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Подарок в виде новогоднего дерева-поделки от мальчика из Ясиноватой Донецкой народной республики передали президенту России Владимиру Путину.
Как сообщили журналисты RT, 10-летний Тимур Падалка был очень удивлен, когда узнал, куда волонтеры отправили его дерево. Вручение подарка состоялось в рамках форума «Мы вместе».
Мама Тимура Юлия добавила, что они ежегодно принимают участие в конкурсе. С ее слов, семья всегда проживала в Донбассе, но пришлось уехать на время в связи с обстрелами.
Перед этим в Роскачестве перечислили товары, которые не подлежат возврату. Специалисты уточнили, что в правилах есть определенные оговорки. Читайте в нашем материале.
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Мама Тимура Юлия добавила, что они ежегодно принимают участие в конкурсе. С ее слов, семья всегда проживала в Донбассе, но пришлось уехать на время в связи с обстрелами.
Перед этим в Роскачестве перечислили товары, которые не подлежат возврату. Специалисты уточнили, что в правилах есть определенные оговорки. Читайте в нашем материале.
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Никита Кротов