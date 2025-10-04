Стало известно, где собирается прятаться Трамп во время апокалипсиса
Штаб-квартирой президента США Дональда Трампа и его команды в случае ядерного конфликта станет секретный комплекс Шайенн-Маунтин. Об этом пишет британская газета The Sun.
Бункер находится на глубине более 600 метров под гранитными скалами в Колорадо. За стальными дверями скрывается целый автономный город, который представляет собой сеть тоннелей. Он оснащен собственными электростанциями и подземными озерами. Внутри даже есть свой ресторан Subway, который называют самым безопасным в мире.
Сооружение высечено почти в 70 тысячах тонн гранита и способно выдержать прямой ядерный удар. Всего оно включает 15 зданий, которые стоят на гигантских пружинах для поглощения взрывной волны.
Ранее сообщалось, что в Германии начали активно строить частные бункеры из-за страха перед Россией.
Читайте также: