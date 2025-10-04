Достижения.рф

Стало известно, где собирается прятаться Трамп во время апокалипсиса

The Sun: Трамп построил секретный бункер в Колорадо на случай ядерной войны
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Штаб-квартирой президента США Дональда Трампа и его команды в случае ядерного конфликта станет секретный комплекс Шайенн-Маунтин. Об этом пишет британская газета The Sun.



Бункер находится на глубине более 600 метров под гранитными скалами в Колорадо. За стальными дверями скрывается целый автономный город, который представляет собой сеть тоннелей. Он оснащен собственными электростанциями и подземными озерами. Внутри даже есть свой ресторан Subway, который называют самым безопасным в мире.

Сооружение высечено почти в 70 тысячах тонн гранита и способно выдержать прямой ядерный удар. Всего оно включает 15 зданий, которые стоят на гигантских пружинах для поглощения взрывной волны.

Ранее сообщалось, что в Германии начали активно строить частные бункеры из-за страха перед Россией.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0