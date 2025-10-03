Лукашенко призвал чиновников в Белоруссии «меньше говорить и больше делать»

03 октября 2025, 11:31

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Солигорской птицефабрики в Минской области призвал местных властей и всех чиновников «меньше говорить и больше делать», чтобы не стать «прозаседавшимися». Его слова приводит «БелТА».





По данным агентства, сначала лидер республики поинтересовался, завершился ли сев озимых. Руководитель региона Алексей Кушнаренко доложил, что работы находятся на завершающей стадии. Во время своего визита белорусский лидер дал чиновникам один совет.

«Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный», — сказал он.