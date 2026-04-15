«Печать смерти»: Стало известно, почему Орбан проиграл на выборах
Поддержка президента США Дональда Трампа не помогла бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на выборах. Такое мнение выразил политический обозреватель Грег Вайнер.
Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, в которых победу одержала оппозиционная политическая партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром. Виктор Орбан должен покинуть свой пост в течение 30 дней.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Вайнер отметил, что Трамп — это уходящая натура, будущая «хромая утка». А его поддержка привела к тому, что Орбан «захромал на обе ноги сразу и проиграл».
«Поддержка Трампа никак не помогла Орбану. Более того, эта поддержка на выборах Орбана и похоронила. Сейчас Трамп настолько непопулярен в Европе, он настолько отрицательная фигура, что его поддержка — это "печать смерти"», — сказал обозреватель.
Он добавил, что венгры без энтузиазма восприняли приезд в страну вице-президента США Джея Ди Вэнса, поскольку простой электорат зациклен на Брюсселе.
По словам Вайнера, граждане Венгрии ранее вынуждены были уезжать из своей страны и работать в Германии, Италии, Англии, Испании и других странах. Но венгерский народ хочет жить и работать в своей стране. Тем не менее Орбан этого, даже при поддержке Трампа, обеспечить этого не мог. В итоге благословление Трампа не сработало, заключил эксперт.