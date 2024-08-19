Лукашенко заявил об оттягивании Белоруссией 120 тысяч украинских военных

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика оттягивает на себя 120 тысяч украинских военных, в том числе пограничников и сил территориальной обороны. Об этом сообщает ТАСС.
Лукашенко отметил, что Белоруссия в одностороннем порядке несколько лет назад провела делимитацию и демаркацию границы. По его словам, были введены и размещены военные в определенных точках таким образом, как «это было бы в случае войны».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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