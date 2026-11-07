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Краковский стрелок служил в польской армии

Onet: Краковский стрелок был бывшим солдатом армии Польши
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Мужчина, устроивший стрельбу в центре Кракова, ранее служил в польской армии. Информацию об этом радиостанция Onet получила от источника в Министерстве национальной обороны Польши.



Ранее полиция сообщила, что неизвестный открыл огонь из проезжающего автомобиля в центре города. В результате трагедии погибли шесть человек, более десяти получили ранения, среди пострадавших есть сотрудники полиции.

Нападавшего задержали. Он получил ранения и находится в госпитале. По данным польской прокуратуры, стрелявший является гражданином Польши 1999 года рождения.

Ранее сообщалось, что в городе объявили траур. Он продлится до 11 ноября.

Никита Кротов

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