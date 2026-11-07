Краковский стрелок служил в польской армии
Мужчина, устроивший стрельбу в центре Кракова, ранее служил в польской армии. Информацию об этом радиостанция Onet получила от источника в Министерстве национальной обороны Польши.
Ранее полиция сообщила, что неизвестный открыл огонь из проезжающего автомобиля в центре города. В результате трагедии погибли шесть человек, более десяти получили ранения, среди пострадавших есть сотрудники полиции.
Нападавшего задержали. Он получил ранения и находится в госпитале. По данным польской прокуратуры, стрелявший является гражданином Польши 1999 года рождения.
Ранее сообщалось, что в городе объявили траур. Он продлится до 11 ноября.
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