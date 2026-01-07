Лукашенко высказался о врагах Белоруссии

07 января 2026, 14:22

Лукашенко заявил, что у Белоруссии нет врагов, но есть потенциальные противники

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у страны нет врагов, но есть «потенциальные противники». Об этом сообщает агентство БелТА.





Такое заявление белорусский лидер сделал во время посещения храма в Рождество, передав в дар копию иконы Божией Матери «Минская». Он отметил, что она защищает от видимых и невидимых врагов.

«Ну, врагов у нас, будем считать, нет. А вот, не дай бог, потенциальных каких-то наших противников мы должны видеть. И наша икона, возможно, нам поможет в этом», — сказал Лукашенко.

«При условии только одном — если они работают. Без работы ничего не будет. Поэтому эта икона дарит нам покой и утешение. Вразумляет», — заключил глава государства.