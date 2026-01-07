Лукашенко высказался о врагах Белоруссии
Лукашенко заявил, что у Белоруссии нет врагов, но есть потенциальные противники
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у страны нет врагов, но есть «потенциальные противники». Об этом сообщает агентство БелТА.
Такое заявление белорусский лидер сделал во время посещения храма в Рождество, передав в дар копию иконы Божией Матери «Минская». Он отметил, что она защищает от видимых и невидимых врагов.
«Ну, врагов у нас, будем считать, нет. А вот, не дай бог, потенциальных каких-то наших противников мы должны видеть. И наша икона, возможно, нам поможет в этом», — сказал Лукашенко.Также икона, по его словам, дарит покой и утешение в горести и печалях, вразумляет людей. Он добавил, что в стране есть все для того, чтобы «люди могли жить, кормить себя и своих детей».
«При условии только одном — если они работают. Без работы ничего не будет. Поэтому эта икона дарит нам покой и утешение. Вразумляет», — заключил глава государства.Ранее в этот же день он заявил, что «нашел дорогу к храму».