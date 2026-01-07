На фон дер Ляйен подали в суд

07 января 2026, 12:30

DPA: евродепутат Де Мази подал в суд на фон дер Ляйен

Фото: iStock/butenkow

Депутат Европарламента от немецкой партии BSW Фабио Де Мази подал в суд на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с требованием раскрыть информацию о ее контактах с оборонными концернами. Об этом сообщает агентство DPA.





В своем иске политик сравнил фон дер Ляйен с французским монархом Людовиком XIV, известным абсолютной властью.

«Госпожа фон дер Ляйен считает себя Людовиком XIV», — написал он.