На фон дер Ляйен подали в суд

DPA: евродепутат Де Мази подал в суд на фон дер Ляйен
Депутат Европарламента от немецкой партии BSW Фабио Де Мази подал в суд на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с требованием раскрыть информацию о ее контактах с оборонными концернами. Об этом сообщает агентство DPA.



В своем иске политик сравнил фон дер Ляйен с французским монархом Людовиком XIV, известным абсолютной властью.

«Госпожа фон дер Ляйен считает себя Людовиком XIV», — написал он.
