«Избаловали»: Лукашенко заявил о сложных временах и призвал к мобилизации чиновников

14 апреля 2026, 13:59

Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, посвященном социально-экономическому развитию юго-восточной части Могилевской области, призвал граждан мобилизоваться для преодоления трудного периода.





Политик также подчеркнул, что приоритетом должно быть не создание условий для граждан с последующим развитием экономики, а наоборот. Об этом сообщает Telegram-канал, близкий к пресс-службе главы государства.





«Надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Это мы уже избаловали своих людей. Будет экономика — будут граждане жить нормально», — сказал белорусский лидер.