Люди остаются у молдавского посольства в Москве после закрытия участков

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Люди не уходят от молдавского посольства в столице, несмотря на то, что избирательные участки закрываются, пишет РИА Новости, ссылаясь на корреспондента.
«Долой Майю Санду!» — скандирует электорат.Полицейские оттесняют избирателей от входа в здание. Молдавский ЦИК настаивал открыть пять участков в РФ: двух в Москве, в Питере, Ярославле и Сургуте. В итоге открыли только два в столице по соображениям безопасности.
Два основных кандидата в президенты Молдавии — это Майя Санду, которая выступает за антироссийские санкции, поддерживая Запад и Александр Стояногло, которого убрал режим Санду с поста генпрокурора Молдавии. Он выступает за поддержание отношений с РФ, видя в ней важного для экономики молдавской республики партнера.
В первом туре победила Санду, набрав свыше 42% голосов.
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Никита Кротов