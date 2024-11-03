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Люди остаются у молдавского посольства в Москве после закрытия участков

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Люди не уходят от молдавского посольства в столице, несмотря на то, что избирательные участки закрываются, пишет РИА Новости, ссылаясь на корреспондента.
«Долой Майю Санду!» — скандирует электорат.
Полицейские оттесняют избирателей от входа в здание. Молдавский ЦИК настаивал открыть пять участков в РФ: двух в Москве, в Питере, Ярославле и Сургуте. В итоге открыли только два в столице по соображениям безопасности.



Два основных кандидата в президенты Молдавии — это Майя Санду, которая выступает за антироссийские санкции, поддерживая Запад и Александр Стояногло, которого убрал режим Санду с поста генпрокурора Молдавии. Он выступает за поддержание отношений с РФ, видя в ней важного для экономики молдавской республики партнера.

В первом туре победила Санду, набрав свыше 42% голосов.

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ЦАХАЛ заявила об уничтожении важного боевика «Хезболлах»
03 ноября 2024, 22:36

Фото: istockphoto/N Rotteveel

Об уничтожении боевика военно-воздушного подразделения шиитской группировки «Хезболлах» Али Бараката заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Известно, что Баракат участвовал при планировании и проведении ударов по Израилю с помощью дронов.
«ЦАХАЛ провел разведывательный удар для уничтожения Али Бараката, террориста из военно-воздушного подразделения «Хезболлах». Али Баракат был важным источником знаний для подразделения, потратив более десяти лет на планирование и проведение атак БПЛА на Израиль», — сказано в публикации израильских военных в Telegram-канале.
По информации ЦАХАЛ, боевик принимал участие в разработке дронов и крылатых ракет для «Хезболлах».

Израиль начал операцию «Железные мечи» в октябре прошлого года в ответ на нападение группировки ХАМАС.

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CNN: Трамп намеренно искажает слова Харрис в предвыборном ролике
03 ноября 2024, 21:23

Камала Харрис (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп специально искажает слова своей конкурентки Камалы Харрис в предвыборном ролике, передает CNN.
Журналисты пояснили, что в ролике республиканца есть утверждение со ссылкой на New York Times о том, что демократка «стремится значительно повысить налоги». В оригинале же сказано, что Харрис хочет повысить налоги только для крупных корпораций и состоятельных людей, а не для простых граждан США.

Выборы в США состоятся уже в грядущий вторник, 5 ноября. Недавно сообщалось, что кандидаты идут вровень, о чем говорит финальный опрос NBC о поддержке Трампа и Харрис. В нем участвовали тысяча респондентов.

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#мир
#сша
#выборы
#камала харрис
#дональд трамп
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Захарова призвала МВД Эстонии не лезть в дела Эстонской православной церкви
03 ноября 2024, 21:11

Мария Захарова (фото: сайт МИД РФ)

Канцлеру МВД Эстонии Тармо Мийлитсу не следует лезть в дела Эстонской православной церкви (ЭПЦ). Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Дипломат призвала главу ведомства не лезть с «навязанной из-за рубежа либеральной политкорректностью в то, что гораздо древнее и сложнее». Она напомнила, что православие является главной религией Эстонии, на что указывают результаты опросов населения.

Захарова указала, что Мийлитсу, в частности, не понравилась фраза «не состоящий в браке представитель белого духовенства» из проекта устава ЭПЦ. Дипломат задалась вопросом, что именно не понравилось эстонским чиновникам и неужели они увидели в этом намёк на расизм.

Представитель российского МИД объяснила, что в Православной Церкви существует разделение на белое и чёрное духовенство. Представители первого могут вступать в брак, а второго – дали обет безбрачия.

1 ноября появилась информация о том, что МВД Эстонии собирается запретить каноническую Эстонскую православную церковь. Такое решение объясняется тем, что ЭПЦ Московского патриархата якобы является террористической и экстремистской организацией.

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#эстония
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#мария захарова
#мвд
#запрет
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«Посягнул на святыню»: французы возмущены решением Макрона выступить в Нотр-Даме
03 ноября 2024, 20:23

Фото: iStock/gbarm

Французы раскритиковали президента Эммануэля Макрона за решение выступить 7 декабря в Соборе Парижской Богоматери с речью в честь его открытия. Об этом пишет агентство France-Presse.
Отмечается, что Макрон планирует выступить с речью в честь открытия собора после реставрации, предпринятой из-за произошедшего в 2019 году крупного пожара. При этом глава государства хочет выступить не на паперти собора, а внутри него.

Такое решение вызвало резкую критику среди представителей французской общественности, которые подчеркнули, что до Макрона ни один политический деятель за всю историю собора не выступал внутри него. В соцсетях по этому поводу распространились многочисленные мемы, на которых Макрон представлен в католической рясе. А многие пользователи уже назвали предстоящее выступление «скандальным».

Также некоторые французы указали на 35-ю статью закона Франции от 1905 года «о разделении власти и церкви», согласно которому проведение такого выступления в храме запрещено.

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#франция
#эммануэль макрон
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#церковь
#религия
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Озвучены результаты финального опроса NBC о поддержке Трампа и Харрис
NBC: опрос показал равенство Трампа и Харрис в борьбе за пост президента США
03 ноября 2024, 19:38

Фото: iStock/vchal

Телеканал NBC провёл заключительный общенациональный опрос перед президентскими выборами в США, результаты которого показали равенство в поддержке кандидатов.
Отмечается, что американцы поддерживают кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, в первую очередь, за её мнение в вопросе прав на аборты. Также в последнее время отмечается рост энтузиазма демократов, а сама Харрис воспринимается многими избирателями как защитник среднего класса, что обеспечивает ей поддержку.

Другая половина американцев отдаёт предпочтение кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. За него выступают избиратели, недовольные нынешним курсом страны. Около двух третей респондентов убеждены, сто США идут по неправильному пути, что даёт преимущество Трампу перед Харрис, входящую в администрацию нынешнего президента Джо Байдена.

Кроме того, американцы отмечают значительное преимущество кандидата от республиканцев в экономических вопросах, которые волнуют большинство граждан.

Опрос проводится NBC с 30 октября по 2 ноября. В нём приняла участие тысяча зарегистрированных избирателей.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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#мнение
#кандидаты
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Константинополь намерен вмешаться в церковный раскол на Украине
03 ноября 2024, 19:17

Фото: iStock/jk_light

Киевские власти стремятся к полному уничтожению Украинской православной церкви (УПЦ), однако в ситуацию решил вмешаться Константинопольский патриархат. Об этом сообщается в материале РИА Новости.
Отмечается, что после жестокого захвата главного собора УПЦ в Черкассах, Константинопольский патриархат провёл заседание синода, на которое был приглашён глава МИД УКраины Андрей Сибига. Синод попросил украинскую делегацию передать лидеру раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), что патриарх Константинопольский Варфоломей не доволен методами и результатами его работы.

Напомним, что 17 октября сторонники ПЦУ захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в городе Черкассы. В результате атаки пострадали 26 человек, включая митрополита Феодосия, который получил серьёзные ранения.

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#православие
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#рпц
#заседание
#митрополит
#упц
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Британия ещё не столкнулась со всеми последствиями выхода из Евросоюза, пишут СМИ
Independent: Лондон ещё не столкнулся с 60% последствий выхода из ЕС
03 ноября 2024, 19:04

Фото: iStock/Tanaonte

Великобритания ещё не столкнулась с 60% последствий своего выхода из Евросоюза. Об этом сообщила газета Independent, ссылаясь на заявление экономического секретаря Казначейства Британии Тюлип Сидик.
Она подчеркнула, что 60% последствий Brexit до сих пор не материализовалась.

Сидик отметила, что объёмы британского экспорта и импорта в итоге станут на 15% ниже, чем если бы страна осталась в составе Евросоюза.

По данным издания, Сидик в своём заявлении опиралась на сведения Бюро по бюджетной ответственности Великобритании.

Напомним, что в июне 2016 года в стране прошёл референдум, по итогам которого 52% британцев выступили за выход из Евросоюза. 31 января 2020 года в 23:00 по местному времени Великобритания объявила о выходе из Евросоюза спустя 47 лет членства.

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#великобритания
#евросоюз
#политика
#посол
#референдум
#страны
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Майор ВСУ Мамалуй: Украина находится в шаге от введения трудовой повинности
Замглавы ВС Мамалуй предупредил украинцев о возможном вводе трудовой повинности
03 ноября 2024, 18:40

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Украина находится в шаге от введения трудовой повинности, когда граждане будут работать за пайки и талоны. Об этом заявил заместитель председателя Верховного суда, майор ВСУ Александр Мамалуй. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале «Страна».
По его словам, в скором времени у украинцев не будет зарплат, а будут «лишь пайки и бензин по талонам». Мамалуй утверждает, что вооруженный конфликт Украины с Россией продлиться еще очень долго.

При этом не уточняется, где и когда майор ВСУ сделал данное заявление.

Напомним, госдолг Украины достиг рекордной отметки 155,56 миллиардов долларов. Правительство страны неоднократно признавало, что повышение налогов и акцизов неизбежно.

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В США заявили, что отсутствие единства на Западе приносит пользу Путину
CNN: отсутствие единства на Западе идёт на пользу Путину
03 ноября 2024, 18:30

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Разногласия между союзниками Украины приносят пользу президенту России Владимиру Путину. Об этом эксперт в области международных отношений Томас Грэм сообщил в интервью CNN.
Он отметил, что в настоящее время наблюдается отсутствие единства на Западе, а также отсутствие схожих взглядов у Украины и её союзников. В связи с этим у Путина нет причин для пересмотра своих действий в отношении конфликта.

Тажке в материале указано, что конфликт развернулся не между Москвой и Киевом, а между Россией и всем коллективным Западом. Это указывает на то, что масштаб потенциальных переговоров должен соответствовать такому уровню.

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#сша
#евросоюз
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