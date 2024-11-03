Санду ответила, за что голосовала на выборах в Молдавии

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Голос «за будущее страны» отдала президент Молдавии Майя Санду, заявив об этом на выходе с избирательного участка.
«Я проголосовала за спасение нашей страны, ее будущее, безопасность и мир. Мы не позволим никому украсть наши голоса. Наша задача - построить эффективное государство, которое работало бы на людей», — прокомментировала она журналистам.
Политик призвала остальных активно участвовать в голосовании, чтобы народный голос «не был похищен».
Во втором туре президентских выборов в Молдавии участвуют Майя Санду и Александр Стояногло, которого при режиме Санду уволили с поста генпрокурора. Санду поддерживает санкции против России, а Стояногло признает важность РФ для экономики Молдавии. В первом туре победила Санду, набрав 42,45% голосов избирателей.
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