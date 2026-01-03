Мадуро грозят четыре пожизненных срока по обвинениям в США
Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Американские власти рассматривают четыре пункта обвинения. Их предъявили в марте 2020 года в США. Среди них — заговор с целью наркоторговли и террористической деятельности, контрабанда наркотиков, незаконное хранение оружия, а также планирование его использования против США.
По предварительным данным, первое заседание должно состояться 5 января в Южном округе Нью-Йорка. Тем временем телеканал ABC сообщил о подготовке к транспортировке венесуэльского лидера в штат.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна не принимала участия в недавней операции США по свержению Мадуро.
Читайте также: