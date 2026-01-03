«Надо максимально укреплять»: Медведев высказался о происходящем в Каракасе
События в Каракасе показывают, что любому государству необходимо укреплять свои вооруженные силы. Об этом РИА Новости заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Кроме того, он добавил, что, по его убеждению, единственной надежной гарантией безопасности государства остается ядерное оружие.
«Любому государству надо максимально укреплять свои Вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй», — говорится в материале.
Сегодня утром стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал атаковать Венесуэлу. Подробности в соцсетях приводила корреспондент телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.