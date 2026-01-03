«Надо максимально укреплять»: Медведев высказался о происходящем в Каракасе

03 января 2026, 17:01

Медведев: каждому государству надо укреплять свои Вооруженные силы

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

События в Каракасе показывают, что любому государству необходимо укреплять свои вооруженные силы. Об этом РИА Новости заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.





Кроме того, он добавил, что, по его убеждению, единственной надежной гарантией безопасности государства остается ядерное оружие.





«Любому государству надо максимально укреплять свои Вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй», — говорится в материале.