В США раскрыли важную деталь захвата Мадуро
Президент США Дональд Трамп одобрил операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро еще несколько дней назад. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.
По его данным, местонахождение венесуэльского лидера отслеживали сотрудники ЦРУ. Трамп несколько месяцев назад уже давал разведывательному управлению разрешение на проведение тайных действий в латиноамериканской республике. В рамках этой санкционированной миссии агенты продолжали слежку.
Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что в настоящее время Мадуро находится под стражей в США. Его арестовали американские военные для проведения судебного разбирательства по уголовным обвинениям.
