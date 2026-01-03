В США раскрыли важную деталь захвата Мадуро

03 января 2026, 16:02

CNN: Трамп одобрил операцию по захвату Мадуро еще несколько дней назад

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп одобрил операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро еще несколько дней назад. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.