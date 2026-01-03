В Британии высказались об участии в операции по свержению Мадуро

03 января 2026, 16:18

Reuters: Стармер заявил, что Британия не вовлечена в операцию США в Венесуэле

Фото: iStock/STILLFX

Великобритания не была вовлечена в недавнюю операцию США по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил премьер-министр королевства Кир Стармер, слова которого передает агентство Reuters.





Британский политик подчеркнул, что собирается обсудить ситуацию с американским лидером Дональдом Трампом и другими союзниками, чтобы установить все факты. Он также отметил, что всегда выступает за строгое соблюдение норм международного права.

«Что я могу сказать, так это то, что Великобритания никоим образом не была вовлечена в эту операцию», — сказал Стармер.