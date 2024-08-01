Мадуро обвинил Запад в разжигании гражданской войны

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняет зарубежные СМИ в попытках спровоцировать гражданскую войну в стране, передает РИА Новости. Он считает, что они хотят привести к новым санкциям и военной интервенции.
По словам Мадуро, цель этих медиа — дестабилизировать ситуацию в стране и довести ее до гражданской войны.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, по результатам которых Николас Мадуро был провозглашен избранным президентом на срок до 2031 года, набрав 51% голосов. На следующий день после выборов в Каракасе вспыхнули протесты, которые переросли в столкновения между полицией и демонстрантами.
Протестующие забрасывали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Генеральная прокуратура сообщила о 77 пострадавших силовиках и 1062 задержанных по обвинениям в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
Правительство Венесуэлы обвиняет ряд стран в вмешательстве в выборы и в нарушение права народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать результаты выборов, и предостерегли третьи страны от поддержки попыток дестабилизации ситуации в Венесуэле.
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«Зарубежные СМИ хотят привести к военной интервенции в Венесуэле, они хотят санкций против нас, они хотят насилия», — заявил Мадуро, его речь транслировал телеканал TeleSUR.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, по результатам которых Николас Мадуро был провозглашен избранным президентом на срок до 2031 года, набрав 51% голосов. На следующий день после выборов в Каракасе вспыхнули протесты, которые переросли в столкновения между полицией и демонстрантами.
Протестующие забрасывали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Генеральная прокуратура сообщила о 77 пострадавших силовиках и 1062 задержанных по обвинениям в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
Правительство Венесуэлы обвиняет ряд стран в вмешательстве в выборы и в нарушение права народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать результаты выборов, и предостерегли третьи страны от поддержки попыток дестабилизации ситуации в Венесуэле.
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Елена Перлова